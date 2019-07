H θρυλική παμπ Coach & Horses γίνεται το πρώτο μπαρ γυμνιστών του Λονδίνου

Η κίνηση εμπνεύστηκε από το ημερολόγιο «The Beauty and the Beasts of Soho»

Η θρυλική παμπ Coach & Horses στην περιοχή του Σόχο στο Λονδίνο, η οποία άνοιξε το 1847, αποτελεί θεσμό τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες της πόλης.

Ο σημερινός ιδιοκτήτης, ο οποίος κρατάει τα ηνία της επιχείρησης τα τελευταία 12 χρόνια, καινοτομεί για ακόμη μία φορά –λίγα χρόνια πριν ήταν η πρώτη παμπ στην πρωτεύουσα της Αγγλίας που μετέτρεψε το μενού της σε αποκλειστικά χορτοφαγικό– καθώς πήρε την τολμηρή απόφαση να μετατρέψει το καθιερωμένο στέκι στο πρώτο μπαρ γυμνιστών στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο.

Έτσι, προσωπικό και πελάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν την μπύρα τους στο χώρο γυμνοί. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να επισκεφτεί το χώρο χωρίς ρούχα.

Οποιοσδήποτε θέλει να επισκεφτεί την παμπ γυμνός θα πρέπει προηγουμένως να έχει ενημερώσει τους υπευθύνους, έτσι ώστε αυτό να συμβεί σε ένα ειδικό περιβάλλον και κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αυτή η κίνηση εμπνεύστηκε από το ημερολόγιο «The Beauty and the Beasts of Soho» που υπήρχε στο μαγαζί με γυμνές φωτογραφίσεις κάποιων από τους θαμώνες της παμπ, το οποίο δημιουργήθηκε για άκρως φιλανθρωπικό σκοπό.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο ημερολόγιο βοηθά και στον αγώνα του ιδιοκτήτη της παμπ έναντι τον εταιρειών που θέλουν να εξαγοράσουν την επιχείρηση, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο και τους θαμώνες της θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα και την φιλοσοφία του θρυλικού στεκιού.