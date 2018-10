Έβδομο καλύτερο μπαρ στον κόσμο το αθηναϊκό The Clumsies

Σταθερά στη δεκάδα των World's 50 Best Bars βρίσκεται το αγαπημένο μπαρ της Πραξιτέλους, ενώ το Baba au Rum σκαρφαλώνει στην 22η θέση

Οι διεθνείς επιτυχίες συνεχίζονται για το The Clumsies, το καταξιωμένο μπαρ στον αριθμό 30 της οδού Πραξιτέλους. Πιο συγκεκριμένα, στην τελετή για τη βράβευση των World's 50 Best Bars που πραγματοποιήθηκε χτες στο Λονδίνο, το The Clumsies κατέκτησε την έβδομη θέση.

Η ομάδα των Βασίλη Κυρίτση, Νίκου Μπάκουλη, Λευτέρη Γεωργόπουλου, Θάνου Τσουνάκα και Γιώργου Καίσαρη μας κάνει για άλλη μια χρόνια υπερήφανους και αποδεικνύει έμπρακτα πως το τρίπτυχο της επιτυχίας είναι όραμα, προσπάθεια και σύνεση.

Εξαιρετική είναι η επίδοση και του αθηναϊκού Baba au Rum, που φέτος βρέθηκε ακόμη πιο ψηλά στη λίστα κατακτώντας την 22η θέση (πέρυσι ήταν στην 30η θέση).

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι στη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο φιγουράρει και ένα κυπριακό. Πρόκειται για το Lost and Found, το οποίο βρίσκεται στη Λευκωσία και κατέλαβε φέτος την 25η θέση.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Dandelyan στο Λονδίνο.

Η δεκάδα των World's 50 Best Bars 2018

1. Dandelyan, Λονδίνο

2. American Bar, Λονδίνο

3. Manhattan, Σιγκαπούρη

4. The NoMad, Νέα Υόρκη

5. Connaught Bar, Λονδίνο

6. Bar Termini, Λονδίνο

7. The Clumsies, Αθήνα

8. Atlas, Σιγκαπούρη

9. Dante, Νέα Υόρκη

10. The Old Man, Χονγκ Κονγκ

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου εδώ