Τα πιο ξεχωριστά beach bars σε αγαπημένα νησιά

12+1 καταφύγια καλοκαιρινής ανεμελιάς για να επισκεφθείς στις διακοπές σου

Τα beach bars είναι ένας από τους λόγους που μας κάνουν να αγαπάμε το ελληνικό καλοκαίρι. Ήλιος, θάλασσα, cocktails, καλό φαγητό και πάρτι μετά τη δύση του ηλίου. Τι άλλο μπορεί να θέλεις για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες σου στα νησιά;

Γράφει ο Μίλτος Μιχαλάς

Παρακάτω ξεχωρίσαμε και σας παρουσιάζουμε 12+1 beach bars με προσωπικότητα, ατμόσφαιρα και ποιοτικές υπηρεσίες που σε κάνουν να επιστρέφεις κάθε καλοκαίρι. Μέρη μοναδικά και ιδιαίτερα, με άκρως θετική αύρα, που έχουν αποκτήσει το δικό τους φανατικό κοινό. Ετοιμάστε βαλίτσα, πάρτε μαζί σας καλή διάθεση και απολαύστε το καλοκαίρι στα καλύτερά του.

Scorpios, Μύκονος

Έκανε την εμφάνισή του το 2015 στην παραλία της Παράγκας και αποτελεί πλέον ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και ξακουστά beach bar restaurants παγκοσμίως. Οι Thomas Heyne και Mario Hertel, ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου San Giorgio Mykonos, δημιούργησαν σε αυτό το μαγευτικό άκρο του νησιού ένα καλοκαιρινό καταφύγιο που προσφέρει μια αμμώδη παραλία, υπέροχη θέα στο ηλιοβασίλεμα, εστιατόριο και live events, μαζί με μοναδικές φυσικές «βεράντες» σε μήκος της κυκλαδίτικης ακτογραμμής.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, αποτελεί μια σύγχρονη ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής Αγοράς ως σημείου συνάντησης που στόχο έχει να κινητοποιήσει την καλλιτεχνική, πνευματική και πολιτική ζωή της κοινότητας. Η μοναδική εμπειρία που προσφέρει το Scorpios Mykonos ξεκινάει από νωρίς το πρωί στις άνετες nomad’s terraces και στις μεγάλες «καμπάνες» που προσφέρονται για χαλάρωση και ηλιοθεραπεία. Στη συνέχεια, θα έχετε να επιλέξετε ανάμεσα στις αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις με ανατολίτικες επιρροές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο μενού του rustic-chic εστιατορίου, το οποίο θυμίζει το άνετο καθιστικό σε φιλικό σπίτι, και φέρουν την υπογραφή του σεφ Αλέξη Zόππα.

Τα Sunset Rituals, που ξεκινούν καθημερινά στις 18.30, σας δίνουν την ευκαιρία για έμπνευση, ανταλλαγή απόψεων, αυτογνωσία, αλλά και μουσικά «ταξίδια». Διάσημοι διεθνούς φήμης DJs παίζουν καθημερινά υπέροχες μουσικές, προσφέροντας ένα μεθυστικό μείγμα ηρεμίας και χαλάρωσης σε αυτό τον καλοκαιρινό παράδεισο.

Πληροφορίες

Παράγκα, Μύκονος, τηλ. 22890 29250, www.scorpiosmykonos.com, fb page: Scorpios Mykonos

Sea Side by Notos, Σαντορίνη

Το πιο stylish beach bar restaurant του νησιού σάς υποδέχεται στη δεξιά πλευρά της παραλίας του Περίβολου. Για ακόμα μια χρονιά έχει καταφέρει να διατηρήσει τον τίτλο του πιο ολοκληρωμένου και εντυπωσιακού στο είδος του, μιας και η ιδιοκτήτριά του, Μαρία Χριστοφίδου, έχει ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά. Από την στιγμή που θα βρεθείτε εδώ θα αντιληφθείτε πως έχετε να κάνετε με μια επιχείρηση υψηλών προδιαγραφών. Sun beds, beach service που ξεπερνά τις προσδοκίες, ένας κατάλογος φαγητού για υψηλές απαιτήσεις και ένα sushi corner όπου οι σεφ μαγειρεύουν μπροστά σας σε open kitchen είναι κάποια μόνο από τα χαρακτηριστικά του που θα συνθέσουν την καλοκαιρινή σας απόλαυση.

Στην κουζίνα συναντάμε τον σεφ (και ιδιοκτήτη), Τάσο Μπαχαρίδη, ο οποίος παντρεύει με επιτυχία την ελληνική γαστρονομία με ethnic πινελιές σε μια κουζίνα που ο ίδιος ονομάζει ελληνική νέας εποχής (new age greek cuisine). Στις αφίξεις της σεζόν για το 2018 το ολοκαίνουργιο oyster & champagne bar σε συνεργασία με το διεθνούς φήμης brand Moet.

Πληροφορίες

Περίβολος, Άγιος Γεώργιος, Σαντορίνη, τηλ. 22860 82801, www.seaside-restaurant.gr, fb page: Sea side by notos

Rochari Beach Bar, Τήνος

Στην αμμώδη παραλία Ρόχαρη της Τήνου, λίγα λεπτά μετά τον Πάνορμο, θα συναντήσετε ένα από τα πιο ζεν beach bars, το οποίο εδώ και πέντε καλοκαίρια κάνει πράξη το μουσικό απόφθεγμα «summertime and the living is easy». Η carribean cool ατμόσφαιρα και η φιλοσοφία του που θα σας κάνουν να πιστέψετε κι εσείς πώς δεν χρειάζονται και πολλά σε αυτή τη ζωή για να είμαστε ευτυχισμένοι, θα σας κάνουν να μην ξεκολλάτε από αυτό το μέρος.

Οι μουσικές επιλογές ταιριάζουν απόλυτα με τη χαλαρή ατμόσφαιρα, την ώρα που θα αράζετε στα πλεκτά πουφ και θα χαζεύετε το βράχο απέναντι. Λεπτομέρεια που τραβάει την προσοχή είναι οι ντουζιέρες ανάμεσα σε σανίδες του surf, οι οποίες σίγουρα θα γίνουν αγαπημένο spot κάθε instagramer. Εδώ θα πιείτε μερικά από τα καλύτερα cocktails του νησιού. Την cocktail list επιμελείται ο Ηλίας Στεργιόπουλος από το θρυλικό Baba au Rum της Αθήνας. Η κουζίνα του είναι ανανεωμένη και περιλαμβάνει ακόμη περισσότερες προτάσεις.

Έτσι, όταν πεινάσετε θα έχετε πάντα μια καλή επιλογή –και δικαιολογία! Στον κατάλογο, όπου πρωταγωνιστούν τα τηνιακά προϊόντα και, εκτός από τα τυπικά snacks, θα βρείτε pizza rolls, σαλάτες και άπαιχτες μπρουσκέτες. Στα συν τα ωραία parties και events του.

Πληροφορίες

Ρόχαρη, Πάνορμος, Τήνος, fb page: Rochari beach, Panormos Tinos

Tortuga, Νάξος

Το Tortuga αποτελεί από το καλοκαίρι του 2017 μια ξεχωριστή γαστρονομική πρόταση στην Πλάκα, μία από τις ωραιότερες παραλίες της Νάξου. Πρόκειται για ένα boho chic beach bar-restaurant εντός του ξενοδοχείου Naxian on the Beach. Στην παραλία σας περιμένουν αναπαυτικά sun beds για ατελείωτες ώρες χαλάρωσης ενώ το beach service είναι πάντα στη διάθεσή σας.

Εδώ θα γευτείτε εξαιρετικές γεύσεις µεσογειακής δηµιουργικής κουζίνας µε ντόπιες πινελιές. Η πολύ ενημερωμένη λίστα κρασιών θα συγκινήσει και τους πλέον απαιτητικούς. Το περιοδικό Forbes συμπεριέλαβε το Tortuga στους λόγους για τους οποίους αξίζει να επισκεφθεί κάποιος τον γαστρονομικό παράδεισο που είναι η Νάξος.

Πληροφορίες

Πλάκα, Νάξος, τηλ. 22850 44300, fb page: Tortuga Naxos

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.greekguide.com