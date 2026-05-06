Τα 25 χρόνια του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και οι επτά μεγάλες κρίσεις

«Πέταξε» με 34 εκατ. επιβάτες το 2025

Στα πιο επιτυχημένα αεροδρόμια της Ευρώπης, συγκαταλέγεται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με κορυφαίες επιδόσεις σε ποιότητα υπηρεσιών, εξυπηρέτηση και βιωσιμότητα. Το αεροδρόμιο της Αθήνας σε επίπεδο 25ετίας όχι μόνο άντεξε αλλεπάλληλες διεθνείς και εγχώριες κρίσεις, αλλά κατάφερε να μετατρέψει τις αναταράξεις σε μοχλό ανάπτυξης.

Όπως αναδείχθηκε στην εκδήλωση "25th Airline Marketing Workshop" με τίτλο "25 years routing for you", το αεροδρόμιο της Αθήνας με 34 εκατ. επιβάτες το 2025, παρουσία σε 55 χώρες, 174 προορισμούς και 70 αεροπορικές εταιρείες, εισέρχεται πλέον στη δεύτερη 25ετία του με νέο στρατηγικό ζητούμενο: ανάπτυξη με ανθεκτικότητα και πράσινη μετάβαση.

Η διοίκηση και οι διεθνείς συνεργάτες του αεροδρομίου αποτίμησαν τη διαδρομή των τελευταίων 25 ετών και χαρτογραφώντας τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας.

Γιώργος Καλιμασσιάς: Η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής μας

Ο CEO του αεροδρομίου, Γιώργος Καλιμασσιάς, τόνισε πως η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής μας. «Είμαστε επικεντρωμένοι τα τελευταία χρόνια στην ανθεκτικότητα και με μια σειρά συνεργασιών και εστιασμένες στρατηγικές προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Αυτή την στιγμή, οι προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω του γεωπολιτικού παράγοντα είναι δεδομένες με τις τιμές των καυσίμων -ενδεικτικά- να δημιουργούν προκλήσεις και επιπτώσεις, ωστόσο αισιοδοξούμε ότι θα ηρεμήσουν οι συνθήκες. Καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε με πειθαρχία και ετοιμότητα με επίκεντρο πάντα και την εμπειρία του ταξιδιώτη. Παραμένουμε αισιόδοξοι, αλλά και προετοιμασμένοι, με πειθαρχία και ετοιμότητα» ανέφερε ο κ. Καλιμασσιάς.

Οι επτά μεγάλες κρίσεις

Η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, Ιωάννα Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε στις επτά μεγάλες κρίσεις από την έναρξη λειτουργίας του το 2001 μέχρι σήμερα, που χρειάστηκε να διαχειριστεί το αεροδρόμιο και που καθόρισαν τη λειτουργία και τη στρατηγική του.

Από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τη διεθνή υγειονομική απειλή, μέχρι την κατάρρευση της Lehman Brothers, τη χρηματοπιστωτική κρίση, την ελληνική δημοσιονομική περιπέτεια της περιόδου 2010-2016 και φυσικά την πανδημία της COVID-19, το «Ελ. Βενιζέλος» βρέθηκε διαρκώς μπροστά σε ακραίες συνθήκες αβεβαιότητας. Σήμερα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ένταση στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν ότι η γεωπολιτική αστάθεια παραμένει μόνιμος παράγοντας πίεσης.

«Ωστόσο, οι κρίσεις αυτές δεν λειτούργησαν μόνο ως εμπόδια, αλλά και ως καταλύτες μετασχηματισμού…Σήμερα, μεταξύ άλλων, γιορτάζουμε την ανθεκτικότητα. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ΔΑΑ μέχρι σήμερα έχουν ταξιδέψει από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας πάνω από 440 εκατ. ταξιδιώτες», είπε η Ιωάννα Παπαδοπούλου.

Με βάση τα στοιχεία από το 2001 έως σήμερα έχει εξυπηρετήσει περίπου 440 εκατ. επιβάτες, ενώ το 2025 έκλεισε με 34 εκατ. επιβάτες, υπερδιπλασιάζοντας τα μεγέθη της προηγούμενης δεκαετίας. Από τα περίπου 12 εκατ. ταξιδιώτες των πρώτων ετών λειτουργίας του, το αεροδρόμιο εξελίχθηκε σε βασικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και στρατηγική πύλη της χώρας προς τον κόσμο. Οι ξένοι επισκέπτες αποτελούν πλέον τα δύο τρίτα της συνολικής επιβατικής κίνησης, επιβεβαιώνοντας τη διεθνοποίηση της αγοράς.

Το 2007, οι ξένοι επισκέπτες είχαν φτάσει τα 3,48 εκατ., σε ένα σύνολο 17 εκατ. επιβατών. Το 2019 που ήταν και η καλύτερη χρονιά της αμέσως προηγούμενης δεκαετίας οι διεθνείς αφίξεις έφτασαν τα 6,41 εκατ. το 2019, ενώ πλέον τη χρονιά ρεκόρ για το αεροδρόμιο, το 2025 το αντίστοιχο νούμερο ανέβηκε στα 8,72 εκατ. ταξιδιώτες το 2025.

Στο σύνολο της 25ετίας οι διεθνείς αφίξεις στην Αθήνα μέσω του αεροδρομίου ξεπέρασαν τα 92 εκατ., ενώ περισσότερες από 350 αναπτυξιακές πρωτοβουλίες -217 νέοι προορισμοί και 139 αεροπορικές συνεργασίες - ενίσχυσαν καθοριστικά το δίκτυο.

Το δίκτυο έχει επεκταθεί σημαντικά από 121 προορισμούς το 2007 σε 174 το 2025, με ενίσχυση κυρίως σε αγορές υψηλής δυναμικής όπως η Βόρεια Αμερική, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Μάλιστα η πρόσφατη απευθείας σύνδεση με την Ινδία αποτελεί ενδεικτικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ιταλία στην πρώτη θέση

Σύμφωνα με τα στοιχεία η Ιταλία είναι στην πρώτη θέση του top 10 των χωρών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Με 2,3 εκατ. ταξιδιώτες (Έλληνες και ξένους) η Ιταλία προσπέρασε το 2025 τη Γερμανία η οποία τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 2,19 εκατ., αφήνοντας σταθερά στην τρίτη θέση το Ηνωμένο Βασίλειο με 2,05 εκατ. Την πεντάδα συμπλήρωσαν η Γαλλία (1,55 εκατ.) και η Κύπρος (1,52 εκατ.), σταθερές αξίες στο ταμπλό των πιο «ισχυρών» του αεροδρομίου της Αθήνας. Σημαντικό έδαφος σε σχέση με το 2019 έχουν κερδίσει οι ΗΠΑ, οι οποίες με 1,45 εκατ. ταξιδιώτες για το 2025 έναντι 0,6 εκατ. το 2019, κατέλαβαν την έκτη θέση. Ακολούθησε η Τουρκία (1,3 εκατ.), το Ισραήλ (1,18 εκατ.), η Ισπανία (1,16 εκατ.) και η Ελβετία (0,9 εκατ.).

Συνεχίζεται η δυναμική πορεία και το 2026

Η δυναμική πορεία συνεχίζεται και το 2026, με την επιβατική κίνηση στο πρώτο τρίμηνο να φτάνει τα 6,28 εκατ., αυξημένη κατά 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 2025 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνδέθηκε με 55 χώρες σε 174 αεροδρόμια και προορισμούς μέσω 70 αεροπορικών. Από το σύνολο των προορισμών οι 33 ήταν στην Ελλάδα, 102 στην Ευρώπη, 15 στη μέση Ανατολή, 11 στην Αμερική, 9 στην Αφρική και 4 στην Ασία. Για φέτος στο ΔΑΑ έχουν προστεθεί 3 νέες αεροπορικές (AnimaWings, IndiGo και ΤAP Air Portugal), τρία νέα δρομολόγια από αεροπορικές όπως η AEGEAN για Μπάρι και Πάφο και η TAP Air για Λισαβώνα και 11 νέοι προορισμοί οι Καζαμπλάνκα και Ρότερνταμ από την AEGEAN, Kλουζ και Τιμισοάρα από την ΑnimaWings, Nτάλας από την Αmerican Airlines, Δελχί και Μπουμπάι από IndiGo, Γκντάνσκ και Βάρνα από WizzAir, Tαλίν από airBaltic και Βερόνα από Volotea.