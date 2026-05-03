Ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λήμνου με το λιμάνι Τσανάκαλε της Τουρκίας

Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών

Η Λήμνος θα συνδέεται πλέον ακτοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε. Η σημαντική αυτή είδηση για τον τουρισμό στο ακριτικό νησί έγινε σήμερα γνωστή με ανάρτηση σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του επάρχου της Λήμνου Αποστόλου Κουτσογιάννη ο οποίος ανέφερε:

«Η Λήμνος προστέθηκε στη μηχανή κρατήσεων! Από χθες, η Λήμνος είναι πλέον διαθέσιμη στη μηχανή κρατήσεων της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας, ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Τουρκία!»

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών.