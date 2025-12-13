SKY express: Νέα απευθείας πτήση Ηράκλειο-Τίρανα κάθε Τρίτη και Σάββατο

0

Kαθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με υπερσύγχρονα αεροσκάφη ATR 72-600

Τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με την περιοχή των Βαλκανίων ενισχύει η SKY express προσθέτοντας στο δίκτυό της το νέο απευθείας δρομολόγιο Ηράκλειο-Τίρανα. Το δρομολόγιο πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με υπερσύγχρονα αεροσκάφη ATR 72-600, ιδανικά για περιφερειακές διασυνδέσεις και μέσο όρο ηλικίας μόλις 2,8 έτη.

Η εταιρεία ήδη εξυπηρετεί τη σύνδεση Αθήνα-Τίρανα, ενώ η νέα πτήση από Ηράκλειο διευρύνει τις ταξιδιωτικές επιλογές και ενισχύει την πρόσβαση της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου σε νέες ευκαιρίες ταξιδιών και συνεργασιών. Παράλληλα, προάγει τις πολιτιστικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

«Με τη νέα αυτή σύνδεση, η SKY express επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της ρόλο ως αερομεταφορέας που συνδέει σταθερά ολοένα και περισσότερες περιοχές της Ελλάδας με σημαντικούς προορισμούς στην Ευρώπη και τον κόσμο, αναβαθμίζοντας τη συνδεσιμότητα της χώρας και ενισχύοντας παράλληλα το τουριστικό προϊόν και την οικονομία» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ελληνικού αερομεταφορέα.

Στην τιμητική εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το αεροδρόμιο των Τιράνων «Μαρία Τερέζα» ο κ. Γιώργος Μπαλιούσκας, B2B Sales & Distribution Director της SKY express δήλωσε «Η νέα αυτή σύνδεση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας και την εμπιστοσύνη απέναντι στην Αλβανία. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία μας στην περιοχή και ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια μεταξύ των δύο χωρών. Μέσω αυτής της γραμμής, η μεγάλη Αλβανική κοινότητα μπορεί πλέον να επωφεληθεί από οικονομικές, ποιοτικές και άνετες επιλογές μετακίνησης, ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνεται η πρόσβαση της τοπικής κοινωνίας της Κρήτης σε σημαντικούς διεθνείς προορισμούς».

Από την πλευρά του, ο COO του αεροδρομίου των Τιράνων, κ. Piervittorio Farabbi δήλωσε: «Η διεύρυνση της παρουσίας της SKY express στο αεροδρόμιο των Τιράνων μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά. Η νέα αυτή σύνδεση ενισχύει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας με τον ελληνικό αερομεταφορέα που καταγράφει εντυπωσιακή ανάπτυξη, και παράλληλα εδραιώνει τη θέση του Διεθνούς Αερολιμένα Τιράνων ως ενός από τα καλύτερα συνδεδεμένα αεροδρόμια στην Ευρώπη».

Μέχρι το τέλος του 2025, η SKY express θα έχει ολοκληρώσει την ενσωμάτωση έξι νέων διεθνών προορισμών (Αμβούργο, Βερολίνο, Λυών, Τελ Αβίβ, Μαδρίτη και Λισαβόνα), φτάνοντας συνολικά τους 27 διεθνείς προορισμούς, ενισχύοντας περαιτέρω την εξωστρέφεια του ελληνικού αερομεταφορέα.