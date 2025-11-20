Η Emirates κέρδισε το βραβείο ULTRAs «Καλύτερη Aεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» για 8η συνεχόμενη χρονιά

0

Σε ποιες ακόμα κατηγορίες διακρίθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία

Ως η «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο» ψηφίστηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά η Emirates στα διακεκριμένα βραβεία ταξιδιών ULTRAs, που πραγματοποιήθηκαν στο Ντουμπάι, στις 17 Νοεμβρίου.

Με βάση τις ψήφους ενός παγκόσμιου δικτύου 1,2 εκατομμυρίων ταξιδιωτών της Ultratravel, η Emirates κέρδισε εξίσου το βραβείο «Αεροπορική Εταιρεία με την Καλύτερη Premium Economy Class», καθώς και το διάσημο «Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στην Παγκόσμια Αεροπορία», το οποίο απονεμήθηκε στον Sir Tim Clark. Η εταιρεία διακρίθηκε λόγω της εξαιρετικής εμπειρίας που προσφέρει στους πελάτες της, καθώς και για το παγκόσμιο δίκτυο της με σύνδεση σε περισσότερους από 150 προορισμούς.

Ο Sir Tim Clark, πρόεδρος της Emirates Airline, δήλωσε: «Είναι τιμή μας να γιορτάζουμε την όγδοη χρονιά μας ως “Καλύτερη αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο” στα βραβεία ULTRAs και ευχαριστούμε όλους τους ταξιδιώτες που μας ψήφισαν. Στην Emirates, θέλουμε κάθε πελάτης να “πετάει καλύτερα” και γι' αυτό δεν σταματάμε ποτέ να επενδύουμε στην συνολική εμπειρία Emirates, ώστε να προσφέρουμε το καλύτερο στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές. Είτε πρόκειται για την επέκταση του δικτύου μας σε όλο τον κόσμο, την αναβάθμιση των αεροσκαφών μας μέσω ενός προγράμματος ανακαίνισης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, την εισαγωγή νέας εκπαίδευσης φιλοξενίας για το πλήρωμα καμπίνας ή την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για την διευκόλυνση των απρόσκοπτων ταξιδιών, συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε τα δικά μας πρότυπα κάθε χρόνο».

Σημειώνεται πως ο Sir Tim Clark, πρόεδρος της Emirates Airlines, σε αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στον κλάδο της αεροπορίας τιμήθηκε με το διακεκριμένο βραβείο ULTRAs για το σύνολο του έργου του. «Υπό την ηγεσία του, η Emirates εξελίχθηκε από μια μικρή εταιρεία σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο, γνωστή για την καινοτομία, την φιλόδοξη στρατηγική της, τον στόλο και το παγκόσμιο δίκτυό της. Πρόσφατα, του απονεμήθηκε επίσης, το διάσημο βραβείο “Distinguished Achievement Award” από το Wings Club Foundation» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Emirates.

Περισσότερα βραβεία για την Emirates το 2025

Ακόμη τρία σημαντικά βραβεία έρχονται να προστεθούν στο εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο της Emirates για το 2025. Η Emirates τιμήθηκε με τα βραβεία «Καλύτερη Διεθνής Αεροπορική Εταιρεία», «Καλύτερη Διεθνής Πρώτη Θέση» και «Καλύτερο Διεθνές Αεροδρόμιο» από τα Forbes Travel Guide Verified Air Travel Awards 2025, καθώς της απονεμήθηκε και το βραβείο «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία Μακρινών Αποστάσεων» στα The Times and The Sunday Times Travel Awards 2025.

Η Emirates έλαβε αρκετές ακόμη διακρίσεις για τις υπηρεσίες πρώτης θέσης που προσφέρει, στον περιφερειακό τελικό των World Travel Awards 2025 - «Κορυφαία Αεροπορική Εταιρεία της Μέσης Ανατολής - Πρώτη θέση» και «Κορυφαία Αίθουσα Αναμονής Αεροδρομίου της Μέσης Ανατολής - Πρώτη θέση».

Νωρίτερα το 2025, η Emirates τιμήθηκε με διάφορα βραβεία, όπως το «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία Μεγάλων Αποστάσεων» στα βραβεία Telegraph Travel Awards, το «Προτεινόμενο Παγκόσμιο Brand 2025» από την YouGov και σε πολλές κατηγορίες στα βραβεία Business Traveller Middle East Awards, όπως «Καλύτερη Aεροπορική Εταιρεία παγκοσμίως» για 12η συνεχή χρονιά, «Καλύτερη Πρώτη Θέση», «Καλύτερη Premium Economy Class» και «Καλύτερο Airport Lounge στη Μέση Ανατολή».

Επιπλέον, το Emirates Skywards ανακηρύχθηκε «Καλύτερο Παγκόσμιο Πρόγραμμα Πιστότητας Αεροπορικής Εταιρείας» στα International Loyalty Awards 2025 και «Κορυφαίο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αεροπορικής Εταιρείας στη Μέση Ανατολή» στα World Travel Awards.