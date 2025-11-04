Πάρος, Σύρος και Κίμωλος στο επίκεντρο ιταλικών μέσων ενημέρωσης

0

Εγκώμια για τα ελληνικά νησιά

Τρία νησιά των Κυκλάδων με τις αντίστοιχες τουριστικές τους «ταυτότητες» παρουσίασε η Ιταλίδα δημοσιογράφος Sonia Anselmo σε πρόσφατο ταξίδι που οργανώθηκε από τους Δήμους σε συνεργασία με την MTC GROUP και με χορηγό τη SEAJETS.

Με γλαφυρό τρόπο, η κυρία Anselmo, που διαχειρίζεται το www.latitudinex.com, ένα ιστολόγιο που καταγράφει μέρη, παραδόσεις, ιστορίες, φαγητό, περιέργειες και συναισθήματα από όλο τον κόσμο, περιέγραψε τις εμπειρίες της, στα διάρκεια της μιας εβδομάδας που αφιέρωσε στα τρία νησιά, Σύρο, Πάρο και Κίμωλο. Και έγραψε:

«Παρόμοια στην εκθαμβωτική γαλάζια θάλασσα και τις πόρτες τους, στα στενά δρομάκια των χωριών τους, το καλοκαίρι που εκτείνεται μέχρι το φθινόπωρο, όπου μπορείτε να κολυμπήσετε χωρίς να υποφέρετε από πολλή ζέστη, στις ημι-έρημες και ήσυχες παραλίες, στις υπέροχες συναντήσεις με γάτες, στα φευγαλέα σύννεφα, διαφορετικά στο πνεύμα:

-Σύρος, πιο ζωντανός και αστικός, με την πολύβουη παραλία και τους απομονωμένους κόλπους της.

-Πάρος, πιο τουριστικός και πολιτιστικός, με το αρχαιολογικό μουσείο και την αρχαία εκκλησία, τα εστιατόρια στο λιμάνι και τα ψαροχώρια.

-Κίμωλος, μια πραγματική έκπληξη, άγρια στην ποικιλόμορφη φύση της, με μια θετική ενέργεια που τροφοδοτεί μια μεγάλη, φιλόξενη καρδιά.

Όλα μοναδικά για τη φιλοξενία και τη γενναιοδωρία των κατοίκων: ειδικά στη Σύρο, ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης, η Βιβή και η εξαιρετική Έλενα που μας ξεναγούσε. Στην Πάρο, η Κυριακή και η Μαρίνα με τον σύζυγό της που μας περιποιήθηκε στο διαμέρισμα. Στην Κίμωλο, ο Αντιδήμαρχος Μάνος και η Έφη και η οικογένειά της που μας βοήθησαν τόσο πολύ σε κάθε τομέα».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, εντυπωσιακή ήταν επίσης και η συμπλήρωση του άρθρου που συνοδεύτηκε και από φωτογραφικό υλικό: «Η μαγεία της Ελλάδας, ο λόγος που αυτή η γη, τόσο προικισμένη με τέτοια δώρα - φύση, ιστορία, αρχαίο πολιτισμό και γαστρονομία - υψώνεται βαθιά στην καρδιά σου, είναι ακριβώς αυτός. Ή όπως λέει ο σοφός νεαρός γιος της Έφης, ‘‘Έρχεσαι εδώ ως τουρίστας και φεύγεις ως οικογένεια''. Αυτό μου έχει λείψει όλα αυτά τα χρόνια».