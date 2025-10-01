Κοζάκοι, Αζέροι και Γεωργιανοί ανακαλύπτουν το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής και τις περιοχές που κάποτε κατέκλυζαν οι Ρώσοι

0

Αγοράζουν άμφια και εικόνες διαδικτυακά και με τηλεφωνικές παραγγελίες

Αρχίζει ν' αποδίδει καρπούς η καμπάνια προσέλκυσης τουριστών από τις δορυφορικές της Ρωσίας αγορές, που «τρέχει» από το 2023 ο δήμος Αριστοτέλη, καθώς επισκέπτες υψηλού προφίλ -και βαλαντίων- από το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Κιργιστάν και τη Γεωργία ανακαλύπτουν σταδιακά το τρίτο «πόδι» της Χαλκιδικής, καταφθάνοντας στην περιοχή αεροπορικώς μέσω Κωνσταντινούπολης και επιλέγοντας για τη διαμονή τους ξενοδοχεία πέντε αστέρων (η περιοχή έχει τέσσερα και ετοιμάζονται άλλα δύο), αλλά και εμπειρίες για «δυνατά» πορτοφόλια, όπως ιδιωτικές κρουαζιέρες. Οι αφίξεις από τις συγκεκριμένες αγορές είναι προς το παρόν λίγες, αλλά ακόμη και αν αυξηθούν σημαντικά, θα είναι δύσκολο να καλύψουν το κενό που αφήνει στην περιοχή η απώλεια της ρωσικής αγοράς. Ο πόλεμος που εκκίνησε η Ρωσία στην Ουκρανία, έχει μειώσει κάθετα την προσέλευση των Ρώσων τουριστών στη Χαλκιδική και το τρίτο πόδι της: «από 70.000 έως και 100.000 Ρώσους τουρίστες πριν από την κρίση, ο αριθμός τους έχει πλέον πέσει στους 2000-3000. Μιλάμε για μια τεράστια αγορά και για τουρίστες με υψηλά βαλάντια, που αγόραζαν μανιωδώς ό,τι έχει σχέση με το Άγιον Όρος, από χρυσοποίκιλτες εικόνες και πολυτελή άμφια, μέχρι οποιοδήποτε μοναστηριακό προϊόν. Συχνά κάνει εντύπωση στους Ευρωπαίους τουρίστες -και με ρωτούν- γιατί υπάρχουν τόσο πολλά καταστήματα με μοναστηριακά είδη στην Ουρανούπολη. Μα γιατί οι αγοραστές είναι πολλοί και δαπανούν μεγάλα ποσά!» εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η σύμβουλος τουριστικού μάρκετινγκ του δήμου, Μαρία Πάππα.

Έχει η απώλεια της ρωσικής αγοράς εξωθήσει κάποια από αυτά τα καταστήματα να κατεβάσουν μονίμως ρολά; «Κάθε άλλο! Αυξήθηκαν μάλιστα. Κι αυτό διότι όλα αυτά τα χρόνια οικοδομήθηκαν προσωπικές σχέσεις των καταστηματαρχών με τους Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι πλέον κάνουν και τηλεφωνικές ή διαδικτυακές παραγγελίες. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες εθνικότητες που αγοράζουν μοναστηριακά προϊόντα, όπως Ρουμάνοι, Ουκρανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι και Μολδαβοί» λέει η κα Πάππα. Για να διαφοροποιήσει τις αγορές από τις οποίες αντλεί τουρισμό η περιοχή, ο δήμος Αριστοτέλη εκκίνησε το 2023, έπειτα από την έναρξη του πολέμου, την καμπάνια στις δορυφορικές αγορές της Ρωσίας, αρχής γενομένης από το Καζακστάν. «Πέρυσι είδαμε τις πρώτες κρατήσεις και ήρθαν μάλιστα ινκόγκνιτο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της χώρας, μαζί με καλλιτέχνες διεθνούς φήμης και επιχειρηματίες» γνωστοποιεί η κα Πάππα, επισημαίνοντας πως όταν πρωτοπήγε στο Καζακστάν, για να προωθήσει τουριστικά το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, αρχικά δεν είχε συμπεριλάβει στην παρουσίασή της το 'Αγιον Ορος, λόγω του ότι οι Καζάκοι είναι μουσουλμάνοι, αλλά της το ζήτησαν οι ίδιοι! «Γύρισα στο ξενοδοχείο και άλλαξα την παρουσίασή μου, ώστε να συμπεριλάβω και το Άγιον Όρος, το οποίο οι Καζάκοι σέβονται πολύ ως προσκυνηματικό και πολιτιστικό μνημείο» υπογραμμίζει και προσθέτει ότι προγραμματίζεται νέα επίσκεψη στο Αμάτι του Καζακστάν, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η σχέση που έχει αρχίσει να οικοδομείται.

«Δεν γνώριζαν ούτε το Άγιον Ορος, ούτε τη Θεσσαλονίκη»

Αντίστοιχα, η περιοχή επιχειρεί να ξεκλειδώσει την εύπορη αγορά του Κιργιστάν, που λόγω του μικρού της μεγέθους είναι ευκολότερο να προσεγγισθεί, ενώ είναι εξοικειωμένη και με το τουριστικό προϊόν της Χαλκιδικής, λόγω της προσπάθειας που έκανε για χρόνια εκεί ο όμιλος Μουζενίδη. Αντίθετα, παρατηρεί η κα Πάππα, στο Αζερμπαϊτζάν δεν γνώριζαν ούτε το Αγιον Ορος, ούτε τη Θεσσαλονίκη. «Για τους Αζέρους, η Χαλκιδική τελείωνε στο Sani και το Danae» λέει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι είχε συναντήσεις με εκπροσώπους 12 τουριστικών γραφείων και με 21 product managers. Επιπλέον, με πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την τουριστική αγορά του Αζερμπαϊτζάν, ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής υποδέχθηκε πριν λίγες ημέρες (26 - 29.9.25) την πρώτη, πενταμελή ομάδα Αζέρων ταξιδιωτικών πρακτόρων, η οποία περιηγήθηκε στην Ανατολική Χαλκιδική, προκειμένου να εξοικειωθεί με τον προορισμό και να επιθεωρήσει υποδομές πολυτελείας.

«Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία και την αρωγή της Turkish Airlines και αποτέλεσε μέρος του προωθητικού σχεδιασμού του Δήμου Αριστοτέλη, ο οποίος μέσα από ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού, ενεργοποιεί εργαλεία προώθησης ανά τουριστική αγορά. Το ταξίδι εξοικείωσης αποτέλεσε συνέχεια του προγράμματος επαγγελματικών επαφών, που πραγματοποιήθηκε στο Baku του Αζερμπαϊτζάν τον Αύγουστο του 2024. Πέρα από τον τουρισμό πολυτελείας, εστίασε στον πολιτιστικό τουρισμό, στην αναψυχή, στο sailing, στη γαστρονομία και στο shopping. Οι Αζέροι επισκέφθηκαν την Αρναία, τα Πυργαδίκια, την Ακτή Κομίτσα, την Ουρανούπολη, τις ακτές της δυτικής πλευράς του Άθωνα (παράπλους), την Ολυμπιάδα, τα Αρχαία Στάγειρα, την Ιερισσό και τη Θεσσαλονίκη. Οι εξαιρετικές πρώτες εντυπώσεις τους ήδη αποτυπώθηκαν στα ισχυρά μέσα κοινωνικής δικτύωσης του κάθε γραφείου, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες λειτουργούν και ως διαμορφωτές της ταξιδιωτικής κοινής γνώμης του Αζερμπαϊτζάν» προσθέτει η κα Πάππα, σύμφωνα με την οποία θα εξετασθεί το ενδεχόμενο ένταξης στα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ εκδήλωσης πολιτισμού αφιερωμένης στον πολιτισμό των Αζέρων.

«Δεν ζουν μόνο μοναχοί στο τρίτο πόδι;»

Η περιοχή της Ανατολικής Χαλκιδικής «ανοίγεται» και προς τη Γεωργία, όπου -όπως λέει- πολλοί πίστευαν μέχρι πρότινος ότι στο τρίτο πόδι ζουν μόνο μοναχοί και ότι δεν υπάρχει καμία τουριστική υποδομή! Μάλιστα, έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με μεγάλο τουριστικό γραφείο της χώρας, που ειδικεύεται στον πολιτιστικό τουρισμό και συνολικά 2000 Γεωργιανοί χορευτές θα επισκεφτούν το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής (σε ομάδες 500 ατόμων) την άνοιξη του 2026, προκειμένου να συμμετάσχουν σε τέσσερις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην Ολυμπιάδα, την Ουρανούπολη, την Αρναία και τα Δρένια. Μάλιστα, στα Δρένια, όπου δεν υπάρχουν υποδομές όπως ηλεκτρισμός, είναι η πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια, που θα φιλοξενηθεί μια μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση.

«Η Ασία είναι γειτονική, εκτεταμένη και πολιτιστικά ποικιλόμορφη» αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος, ο οποίος φέρει την ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του τουριστικού προγράμματος του Δήμου. «Για να την προσεγγίσουμε τουριστικά και εν συνεχεία να την προσελκύσουμε δημιουργήσαμε ιστορικά αφηγήματα, που συνθέτουν τουριστικά προϊόντα και διοχετεύονται στοχευμένα στις τουριστικές αγορές της, όχι όλα μαζί, αλλά το καθένα εκεί που αντιστοιχεί. Ένα από αυτά αφορά τις "δορυφορικές" της Ρωσίας τουριστικές αγορές - ομόθρησκες ή μη» πρόσθεσε.

Αντίστοιχη καμπάνια αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στην Αρμενία το 2026. Φτάνουν όλες αυτές οι κινήσεις, για να καλυφθεί η απώλεια της ρωσικής αγοράς; «Βοηθούν πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα γίνει κάποτε. Θέλω να πω το Καζακστάν έχει πληθυσμό περίπου 20 εκατ. ανθρώπων, το Αζερμπαϊτζάν 10 εκατ. και η Γεωργία και η Αρμενία λιγότερο από 5 εκατ. έκαστη, όταν μόνο η Μόσχα έχει 12 εκατ. κατοίκους» καταλήγει η κα Πάππα.