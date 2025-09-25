Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Airbnb που τέθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού

0

Μπαίνει σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων (Airbnb), όπως ορίστηκε με τον νόμο 5170/2025 του υπουργείου Τουρισμού και ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2025, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου, παρουσιάστηκε σε σημερινή συνέντευξη Τύπου. Όπως ανέφερε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, οι νέες ρυθμίσεις εντάσσονται και αυτές στους στόχους της ποιοτικής και βιώσιμης ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά υψηλές επιδόσεις.

«Τα έως τώρα στοιχεία για τη χρονιά που διανύουμε, δείχνουν ότι και το 2025, είναι μία ακόμη θετική χρονιά για τον τουρισμό στη χώρα μας. Ήδη για το πρώτο επτάμηνο του έτους, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024» υπογράμμισε η κυρία Κεφαλογιάννη. Την ίδια ώρα και η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, σε επίπεδο επικράτειας, σημείωσε αύξηση σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά-ρεκόρ. Το κυριότερο όμως είναι, σύμφωνα με την υπουργό, ότι φαίνεται πως παγιώνεται η δυναμική επέκτασης τη τουριστικής δραστηριότητας στους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, τους πλάγιους και χειμερινούς μήνες, κάτι που αποτελεί βασικό κορμό της στρατηγικής του υπουργείου.

Εστιάζοντας στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, η κυρία Κεφαλογιάννη σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει έμπρακτα την ανάγκη διασφάλισης περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο της φιλοξενίας. Από τις αρχές του 2024, είναι σε ισχύ το πλαίσιο με το οποίο ρυθμίστηκε η φορολογική αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ένα πλαίσιο, με το οποίο διαχωρίστηκε η περιστασιακή εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Από το εισόδημα που αποκτάται δηλαδή από νομικά πρόσωπα, ή ιδιοκτήτες με τρία (3) και άνω ακίνητα. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση έκανε ένα ακόμα βήμα για τον έλεγχο αυτής της δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, για το τρέχον έτος, καθώς και για το 2026, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, δεν επιτρέπεται νέα εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, στο 1ο, στο 2ο και το 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας.

«Τα μέτρα που θέτουμε σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου, έχουν ως γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας της φιλοξενίας και συνολικά της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς στη χώρα μας. Και ποιοτικός τουρισμός σημαίνει κανόνες, σημαίνει νομιμότητα» ανέφερε η υπουργός.

Όπως τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη: «με την νομοθετική μας πρωτοβουλία, στις αρχές του έτους, θεσπίσαμε για πρώτη φορά ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και προδιαγραφές ασφαλείας για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια».

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα ακίνητα αυτά θα πρέπει να είναι χώροι κύριας χρήσης, και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό. Η νομιμότητα του χώρου αποδεικνύεται από την άδεια δόμησής του (την οικοδομική άδεια), ή/και από την ύπαρξη τακτοποίησής του, βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας. Τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν επίσης, μεταξύ άλλων, ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

Ταυτόχρονα, τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο τήρησης των προδιαγραφών, με τη διενέργεια ελέγχων, για τα ακίνητα που είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, το οποίο τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού ή/και από μικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε.

Τέλος, προβλέπεται πλαίσιο επιβολής κυρώσεων και προστίμων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, αντίστοιχων με αυτών που υφίστανται για τα υπόλοιπα καταλύματα.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό, απεστάλη από την ΑΑΔΕ, με αυτοματοποιημένο μήνυμα προς τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ενημέρωση για τις ρυθμίσεις που ισχύουν από 1η Οκτωβρίου. Για την ανάγκη, δηλαδή, συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του νόμου, αλλά και για την έναρξη σχετικών επιτόπιων ελέγχων.

«Πλησιάζοντας στην έναρξη ισχύος της νομοθεσίας, εκδώσαμε επιπλέον σχετική εγκύκλιο που εξειδικεύει επακριβώς τις προδιαγραφές αυτές. Μάλιστα η εγκύκλιος, μαζί με συνοδευτικό ενημερωτικό έγγραφο, θα αποσταλεί και πάλι με αυτοματοποιημένο μήνυμα της ΑΑΔΕ. Σκοπός της λοιπόν, είναι να δοθεί η απαιτούμενη πληροφόρηση, ώστε να είναι ξεκάθαρο για τον κάθε εκμισθωτή, ακόμα και περιπτωσιολογικά, για τις προδιαγραφές με τις οποίες πρέπει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση» ανέφερε η κυρία Κεφαλογιάννη και συμπλήρωσε: «Προωθούμε ένα πλαίσιο δίκαιο και ξεκάθαρο, με στόχο τον ορισμό κανόνων. Τη θέσπιση πλαισίου ώστε ο ανταγωνισμός να λειτουργεί δίκαια για όλους και να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όταν μιλάμε για ποιοτικό τουρισμό δε μπορούμε να έχουμε γκρίζες ζώνες και εφαρμόζουμε κανόνες παντού».