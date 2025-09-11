«Ίος, ένας πραγματικός παράδεισος για τους φίλους του τυριού» λένε οι Ολλανδοί

0

«Τα Ελληνικά τυριά αναδεικνύονται στο γνησιότερο και το πιο επιδραστικό αναμνηστικό των τουριστικών προορισμών» καταλήγει η έρευνα του Griekenland.net που ειδικεύεται στις διακοπές των Ολλανδών στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο, «η Ελλάδα δεν είναι μόνο η χώρα του ελαιόλαδου, του οίνου και των ηλιόλουστων ακτών. Είναι επίσης ένας πραγματικός παράδεισος για τους φίλους του τυριού. Με πάνω από 60 παραδοσιακά τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα από γενιά σε γενιά, η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τυριών στην Ευρώπη. Η φέτα η οποία παράγεται εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι αναμφίβολα το πιο γνωστό είδος, αλλά όσοι εμβαθύνουν, θα ανακαλύψουν μια πλούσια παλέτα γεύσεων από μαλακά, δροσιστικά τυριά μέχρι πικάντικες, παλαιωμένες ποικιλίες που έχουν κερδίσει ακόμη και διεθνή βραβεία».

Μελετώντας τις προτιμήσεις και εντυπώσεις των αναγνωστών, η ιστοσελίδα εντοπίζει στη συνέχεια τις τουριστικές περιοχές και τους παραγωγούς τυριών που επιλέγουν οι Ολλανδοί. Μεταξύ δέκα προορισμών από τις Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Επτάνησα, την Κρήτη, την Ήπειρο, την Θεσσαλία, την Μακεδονία και την Στερεά Ελλάδα, η Ίος καταλαμβάνει την πρώτη θέση με το τοπικό σκοτύρι.

Όπως αναφέρεται: «αυτό το κρεμώδες, ελαφρώς ξινό κατσικίσιο τυρί είναι το καμάρι της Ίου. Με γεύση φρέσκια και πικάντικη, το σκοτύρι, παρασκευάζεται πολλές γενιές πίσω, από οικογένειες που εκτρέφουν κοπάδια με ελεύθερη βοσκή στο άγριο τοπίο του νησιού. Στην Ίο ξεχωρίζουν δύο τυροκομεία. Στο Διασέλι, υπάρχει η δυνατότητα της δοκιμής καθώς και της παρακολούθησης του αυθεντικού τρόπου παρασκευής, ενώ και το Νιότικο παρασκευάζει τυρί σύμφωνα με τις Κυκλαδίτικες παραδόσεις».

Σημειώνεται ότι η προβολή στο εξωτερικό είναι αποτέλεσμα του θεματικού καλέσματος του Δήμου Ιητών για την ανάδειξη ποιοτικών τοπικών προϊόντων.

«Η Ίος δεν είναι μόνο διασκέδαση ή χαλάρωση σε μια χρυσαφένια αμμουδιά. Είναι ένα νησί με πολλά μυστικά και ευχάριστες εκπλήξεις στην υψηλή και τη χαμηλή σεζόν. H γαστρονομία, ο πολιτισμός και τα activities στο νησί προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες εμπειρίες κάθε χρόνο και εμπλουτίζουν τις επιλογές του επισκέπτη», δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών, Αντώνης Μέττος.