Οι Μικρές Κυκλάδες στα 10 πιο αγαπημένα «μικροσκοπικά νησιά» για τους Γάλλους ταξιδιώτες

Εξωτικοί προορισμοί μικρού μεγέθους που εξερευνώνται εύκολα

Μια νέα πολύ διαδεδομένη ταξιδιωτική τάση των Γάλλων τουριστών αναδεικνύει η ιστοσελίδα GenerationVoyage.fr που αφορά την επιλογή «μικρονησιών» για διακοπές, δηλαδή εξωτικών νησιωτικών προορισμών μικρού μεγέθους που εξερευνώνται εύκολα, χωρίς όχημα και καλύπτουν ικανοποιητικά τις ανάγκες των τουριστών.

Σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό ιστότοπο που διαβάζουν εκατομμύρια νέοι Γάλλοι ταξιδιώτες, «η Ελλάδα διαθέτει νησάκια πανέμορφα σαν μικρά κομμάτια του παραδείσου. Οι μη τετριμμένοι αυτοί προορισμοί προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες που δεν συγκρίνονται με τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου».

Στον δεκάλογο των «μικρών οάσεων» οι Μικρές Κυκλάδες καταλαμβάνουν ορισμένες από τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των Γάλλων ταξιδιωτών, με βάση την εμπειρία των δημιουργών της λίστας.

Μεταξύ άλλων προορισμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, το μέσο αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η ιστορία της Ηρακλειάς, η οποία ξεπερνά τα 5.000 χρόνια, ταυτίζεται με την προϊστορική ανθρώπινη παρουσία, τις πολλές ενδιαφέρουσες βραχογραφίες, καθώς και με μνημεία φρουρίων και ναών. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται ένα άλλο μικρό στολίδι, η Σχοινούσα, που διαθέτει μαγευτικές παραλίες, εντυπωσιακά μονοπάτια και ανεμόμυλους που αναδύονται από τα βάθη του παρελθόντος. Παράλληλα η Δονούσα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την λίστα, ως ο ιδανικός γαλήνιος προορισμός για να ανακτήσει ο επισκέπτης την χαμένη του ενέργεια. Τα γοητευτικά τοπία των Κουφονησίων συμπληρώνουν την πανέμορφη "μικρονησία" των Κυκλάδων με ταβερνάκια και αμμουδιές που θυμίζουν θεατρικό σκηνικό».

Στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων συνεχές είναι το ενδιαφέρον των διεθνών αγορών για την ανακάλυψη «μυστικών» εμπειριών και στη χαμηλή σεζόν.

«Το καλοκαίρι στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες συνεχίζεται και μάλιστα είναι ακόμη καλύτερο τον Σεπτέμβριο. Το εξαιρετικό κλίμα, οι δεκάδες διαφορετικές επιλογές για κάθε τύπο διακοπών, οι πολύ καλές τιμές, η καταπληκτική γαστρονομία και οι παραδοσιακές γιορτές είναι πόλοι έλξης για τον διεθνή τουρισμό εκτός σεζόν», προσθέτει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.