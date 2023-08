Δέκα εναλλακτικοί ελληνικοί προορισμοί που δεν ήξερες για φέτος το καλοκαίρι από το TikTok

0

Οι travel creators του μέσου κοινωνικής δικτύωσης ανακαλύπτουν και μοιράζονται μέρη της Ελλάδας που μπορούν να σε μαγέψουν με το άγριο τοπίο τους, τη συναρπαστική θέα τους και την υπέροχη αύρα τους

Το ελληνικό #traveltok στο TikTok βρίσκει ορεινούς προορισμούς, ποτάμια, δάση και πολύ πράσινο, μεταξύ των γαλάζιων θαλασσών και του άσπρου-μπλε των Κυκλάδων, που δημιουργούν νέες, διαφορετικές επιλογές πέρα από τις κλασικές για τις διακοπές σου.

Ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσες, παραλίες και νησιά και αυτό οι δημιουργοί περιεχομένου στο TikTok το ξέρουν πολύ καλά. Οι travel creators του TikTok ανακαλύπτουν και μοιράζονται μαζί μας καλά κρυμμένα (ή και όχι και τόσο καλά κρυμμένα) μυστικά μέρη της Ελλάδας που μπορούν να σε μαγέψουν με το άγριο τοπίο τους, τη συναρπαστική θέα τους και την υπέροχη αύρα τους. To TikTok, με την αμεσότητα που το διακρίνει, την ευκολία στη χρήση και την προσωποποιημένη εμπειρία της For You Page, αποτελεί την πιο κατάλληλη επιλογή τόσο για τους δημιουργούς που θέλουν να μοιραστούν όσο και γι’αυτούς που θέλουν να ανακαλύψουν προορισμούς.

Η Cookie Traveller, κατά κόσμον Ελεάννα Κιούκη, μας ξεναγεί στις εμπειρίες της μέσα από τα βίντεό της στο TikTok και μας φέρνει πιο κοντά στις εναλλακτικές ομορφιές της Ελλάδας που γίνονται και φέτος το καλοκαίρι για κάθε ταξιδιώτη, που τις επιλέγει, μια ευκαιρία να ξεφύγει από την καθημερινότητα και να βρεθεί σε μικρούς, βουνίσιους παραδείσους. «Κάθε νέο σημείο της πατρίδας μας που ανακαλύπτουμε συνοδεύεται από αίσθημα δέους απέναντι στη φύση, ευγνωμοσύνης που φτάσαμε ως εδώ και ανυπομονησίας για την επόμενη κορυφή που θα κατακτήσουμε. Η Ελλάδα τα έχει όλα! Όλα τα χρώματα του μπλε και του πράσινου, όλες τις ομορφιές που μπορεί να προσφέρει η φύση. Από το αλπικό τοπίο που αντικρύσαμε στις Δρακόλιμνες στην Ήπειρο και τα παγωμένα νερά του Αχέροντα χειμώνα-καλοκαίρι έως τα σμαραγδένια νερά του Ιουνίου, τις ροζ, λευκές παραλίες της Κρήτης και τις αμμοθίνες της Λήμνου. Για ‘μένα, το κάλεσμα του βουνού συμβαίνει ανεξαρτήτως εποχής και πραγματικά σας παροτρύνω, έστω για λίγες ημέρες φέτος το καλοκαίρι, να βρεθείτε και εσείς πρόσωπο με πρόσωπο με αυτή την πλευρά της άγριας φύσης», σημειώνει η Ελεάννα.

Γι’ αυτό πάρτε τα απαραίτητα, νερό, προμήθειες, ένα καλό ζευγάρι αθλητικά ή παπούτσια για trekking και την καλή σας διάθεση και ακολουθήστε ένα πεζοπορικό μονοπάτι προς την ευεξία!

Δέκα προορισμοί έξω από τα συνηθισμένα: