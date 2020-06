Τα Αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανοίγουν τις πύλες τους για τον τουρισμό

0

Ποιους κανόνες πρέπει να τηρούν οι επιβάτες από και προς τη χώρας μας και ποια τα μέτρα προληπτικού ελέγχου

Ανοίγουν, από την Δευτέρα 15 Ιουνίου, οι πύλες της χώρας μας για να υποδεχθούν διεθνείς τουρίστες με υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες.

Τόσο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών όσο και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμα, αφού έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την Covid 19.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο δεν σταμάτησε όλους αυτούς τους μήνες να δέχεται διεθνείς πτήσεις από συγκεκριμένες χώρες, αυξάνονται οι πτήσεις εξωτερικού. Από αύριο 15 Ιουνίου και έως τις 30 Ιουνίου αίρονται οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία θα επιτρέπονται πτήσεις μόνο για essential travel (δηλαδή ταξίδια που δεν αφορούν τουριστικούς σκοπούς) ενώ διατηρείται η απαγόρευση για τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία, ανεξαρτήτως της λίστας ΕΑSA.

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά από τρεις μήνες μέτρων περιορισμού, υποδέχεται και πάλι απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό. Έτσι, από αύριο 15 Ιουνίου έως τις 30 Ιουνίου επιτρέπονται όλες οι διεθνείς πτήσεις με εξαίρεση αυτές από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, οι διεθνείς αφίξεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και συνδιαμορφώνεται η πρόταση προς την ΕΕ για τη λίστα τρίτων χωρών που εξαιρούνται από την απαγόρευση των πτήσεων.

Έτοιμα τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Η σχολαστική τήρηση κανόνων υγιεινής των χεριών καθώς και αναπνευστικής υγιεινής, η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων, ο συνεχής, προσεκτικός καθαρισμός και η απολύμανση επιφανειών και χώρων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει«επαφή», αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την προστασία των επιβατών και των εργαζομένων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης αλλά και σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας.

Οι βασικοί κανόνες για τους επιβάτες που ταξιδεύουν σε προορισμούς από και προς εξωτερικό και εσωτερικό είναι:

- Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν και είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις (συνοδεία ανήλικου, συνοδεία ΑμεΑ).

- Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική -ήδη από την είσοδο στο αεροδρόμιο- ενώ όλοι οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τη φορούν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στους χώρους του αεροδρομίου. Ενδέχεται να ζητηθεί στους επιβάτες να την αφαιρέσουν κατά τη διαδικασία ελέγχων ασφαλείας και ταυτοπροσωπίας. Η χρήση μάσκας είναι, επίσης, υποχρεωτική τόσο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης όσο και κατά την πτήση, ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.

- Οι εργαζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό), τα οποία χρησιμοποιούν καθόλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

- Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο. Ειδικές σημάνσεις στο έδαφος, οπτικές οδηγίες σε οθόνες και banners θα διευκολύνουν στη διατήρηση των αποστάσεων, ενώ θα γίνονται, επίσης, τακτικά ηχητικές ανακοινώσεις.

- Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής στους χώρους του αεροδρομίου καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά, ενώ το προσωπικό του αεροδρομίου θα παρέχει πληροφορίες και θα επιβλέπει την τήρηση των κανόνων από τους επιβάτες.

- Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες, καθώς και σε όλα τα στάδια ταξιδιωτικής διαδικασίας, αναχώρηση, άφιξη. Οι πλαστικοί δίσκοι (σ.σ. λεκάνες) όπου τοποθετούν οι επιβάτες τα ρούχα και τα αντικείμενά τους κατά τη διαδικασία εισόδου στις πύλες απολυμαίνονται ανά επιβάτη πριν χρησιμοποιηθούν ξανά.

- Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών, τόσο πριν την αναχώρηση για το αεροδρόμιο (web check-in) όσο και εντός του αεροδρομίου (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking).

-Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις στα καθίσματα αναμονής του αεροδρομίου και υπάρχουν ήδη σημάνσεις για υποχρεωτικές κενές θέσεις. Αυτό δεν θα ισχύει για οικογένειες και ζευγάρια.

ΑμεΑ

Για τους επιβάτες ΑμεΑ τηρούνται σχολαστικά όλα τα παραπάνω μέτρα και επιπρόσθετα, κανόνες κατά προτεραιότητα επιβίβασης, αποφυγή πολύωρης παραμονής σε κλειστό χώρο και στην αίθουσα ΑμεΑ του αεροδρομίου, ενώ τόσο τα αμαξίδια μεταφοράς όσο και τα οχήματα καθαρίζονται και απολυμαίνονται σε τακτά διαστήματα, πριν και μετά τη χρήση, ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία από την Covid-19 για τους επιβάτες.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά τις συνθήκες στις πτήσεις και άλλες λεπτομέρειες, οι επιβάτες καλό θα είναι να παίρνουν πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες, με τις οποίες ταξιδεύουν. Από τις εταιρείες θα ενημερώνονται για τους κανόνες που ισχύουν στον προορισμό τους.

ΔΑΑ - Ιωάννα Παπαδοπούλου: «Τηρούνται πιστά τα μέτρα - Περιμένουμε τους επιβάτες μας για ένα ασφαλές και απολαυστικό ταξίδι»

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπαδόπουλου, «το αεροδρόμιο της Αθήνας θα βρίσκεται από τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στον επόμενο "προορισμό" του: Αυτόν της υποδοχής περισσότερων διεθνών πτήσεων και επισκεπτών από το εξωτερικό. Σε όλους τους χώρους και τις υποδομές του αεροδρομίου τηρούνται πιστά όλα τα μέτρα που υποδεικνύουν οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές υγειονομικές Αρχές».

Ο Διεθνής Αερολιμένας, σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, έχει μεριμνήσει για την προστασία των επιβατών και των εργαζομένων στο αεροδρόμιο, με όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα που συνθέτουν ένα ασφαλές περιβάλλον -από τον προσεκτικό καθαρισμό και την απολύμανση χώρων και επιφανειών και τον σωστό κλιματισμό που παρέχει φρέσκο, ανανεούμενο αέρα- έως τη διευκόλυνση του ταξιδιώτη για την τήρηση κανόνων υγιεινής και προστασίας. Επίσης, αντισηπτικά υγρά για την υγιεινή των χεριών υπάρχουν σε περισσότερα από 300 σημεία του αεροδρομίου, ενώ η χαρακτηριστική πράσινη σήμανση ενημερώνει και υπενθυμίζει τακτικά στον επιβάτη τις νέες συνήθειες που αποσκοπούν στην προστασία, τη δική μας και των γύρω μας, όπως είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας -στο αεροδρόμιο και κατά την πτήση- και η τήρηση αποστάσεων. Το προσωπικό είναι εφοδιασμένο με όλα τα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία χρησιμοποιεί καθόλη τη διάρκεια της εργασίας του και υπάρχουν προστατευτικές επιφάνειες/ πλέξιγκλας σε όλα τα σημεία επαφής, όπως τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα γραφεία πληροφοριών.

«Και παρόλο που ορισμένες διαδικασίες είναι πλέον διαφορετικές για το καλό όλων μας, ένα στοιχείο παραμένει αμετάβλητο: Οι άνθρωποι του αεροδρομίου περιμένουμε πάντα τους επιβάτες μας με την ίδια διάθεση για εξυπηρέτηση, για ένα ασφαλές και απολαυστικό ταξίδι», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Οι επιβάτες μπορούν να πληροφορούνται για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εδώ.

Αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Η μετά καραντίνα εποχή βρίσκει το αεροδρόμιο «Μακεδονία» όχι μόνο έτοιμο να υποδεχθεί και πάλι απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό αλλά και αναβαθμισμένο, με σημαντκά αυξημένη τη δυνατότητα εξυπηρέτησης πτήσεων.

Σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου τα μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού είναι ιδιαίτερα αυστηρά, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Fraport Greece, που ανακοίνωσε πως «και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια εφαρμόζονται πλήρως οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και της πολιτείας». Για πληροφορίες οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο εδώ.

Μέτρα προληπτικού ελέγχου

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προληπτικού ελέγχου, στους επιβάτες που φτάνουν, από τις 15 έως τις 30 Ιουνίου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από αεροδρόμια εκτός λίστας EASA θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται σε μία ημέρα αυτοπεριορισμού σε ξενοδοχείο επιλογής μέχρι να εκδοθεί το αποτέλεσμα του τεστ. Σε περίπτωση που το τεστ βγει θετικό θα παραμένουν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Για τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία και από αεροδρόμια που είναι στη λίστα του EASA, θα γίνεται τεστ σε όλους και θα τίθενται σε περιορισμό μίας ημέρας στο ξενοδοχείο διαμονής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) μέχρι να εκδοθεί το τεστ. Σε περίπτωση θετικού τεστ θα εφαρμόζεται καραντίνα 14 ημερών.

Από την 1η Ιουλίου, όλοι οι ταξιδιώτες με προορισμό την Ελλάδα θα συμπληρώνουν με την άφιξη ή πριν επιβιβαστούν συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger load factor) με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα. Θα γίνονται δειγματοληπτικά τεστ και θα υποβάλλονται σε 14ημερη καραντίνα σε περίπτωση που το τεστ βγει θετικό.