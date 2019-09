Στην Ελλάδα μία από τις 9 πιο θεαματικές πισίνες στον κόσμο

Προορισμοί με εντυπωσιακά νερά και πολυτελείς πισίνες ξενοδοχείων

Τα εννιά ξενοδοχεία με τις πιο πολυτελείς πισίνες στον κόσμο αποκάλυψε η booking.com, ανάμεσα στα οποία είναι και μία σε ξενοδοχείο της Σαντορίνης.

Πρόκειται για την πισίνα του ξενοδοχείου Oia Santo Maris Luxury Suites and Spa, όπου οι μπλε και λευκοί τόνοι του κτιρίου δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τις τέσσερις πισίνες του, οι οποίες δίνουν την εντύπωση, ότι αποτελούν συνέχεια της θάλασσας.

Χωρίς να τις κατατάσσει σε σειρά, οι υπόλοιπες 8 πισίνες βρίσκονται στα ξενοδοχεία:

- Alila Ubud, Μπαλί

- Villa Honegg, Ελβετία

- Soho House Istanbul, Τουρκία

- Belmond Hotel Caruso, Ιταλία

- Four Seasons Lodge Serengeti, Τανζανία

- Hanging Gardens of Bali, Μπαλί

- Marina Bay Sands, Σινγκαπούρη

- Six Senses Yao Noi, Ταϊλάνδη