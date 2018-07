Οι πιο ενδιαφέρουσες διευθύνσεις για shopping και ομορφιά στη Μύκονο

Ξεχωριστές προτάσεις για εμφανίσεις με στυλ και άποψη

Με μαγαζιά ανοιχτά και μετά τα μεσάνυχτα και με όλα τα επιτυχημένα brands στη διάθεσή σας, η Μύκονος ανέκαθεν ξεχώριζε για την πληθώρα προτάσεων που προσέφερε στους επισκέπτες της, σε ό,τι έχει να κάνει με το shopping και την ομορφιά.

Στη Μύκονο μπορείτε να βρείτε τα πάντα! Ακολουθούν 16 ξεχωριστές διευθύνσεις μόδας και ομορφιάς που καλύπτουν κάθε ανάγκη και γούστο.

Baniero

Η επωνυμία του προδίδει το concept του- και πολύ εύστοχα μάλιστα! Το Baniero μπήκε στη ζωή της Μυκόνου πριν από περίπου έξι χρόνια και εντοπίζεται πλέον στην περιζήτητη «πιάτσα» της Καλογερά. Στο χώρο του θα βρείτε μεγάλη ποικιλία beachwear, η οποία μάλιστα ανανεώνεται 2-3 φορές κάθε σεζόν. Θα σας ενθουσιάσουν πραγματικά τα μαγιό (γυναικεία, αντρικά και παιδικά), αλλά και τα ρούχα παραλίας, τα παρεό, τα καπέλα, οι σαγιονάρες, όπως επίσης και τα αξεσουάρ.

Στα όσα ξεχωρίζουμε συμπεριλαμβάνονται οι συλλογές swimwear των Shiwi, Paradizia, Malay και Marcyn, καθώς και τα γυαλιά Parafina. Στο Baniero θα ανακαλύψετε επίσης υπέροχα χειροποίητα κοσμήματα από 12 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 60% των προϊόντων είναι ελληνικά. Εδώ θα βρείτε brands όπως Alga, Meltemi, SBS και Selini. Στα συν του, η τεράστια ποικιλία και οι προσιτές τιμές.

Πληροφορίες

Καλογερά 38, Χώρα, τηλ. 22890 27956, fb page: Baniero Mykonos

The Jars of Brands

Ένας νεανικός, δροσερός και stylish χώρος προστέθηκε τα τελευταία χρόνια στο fashion χάρτη του νησιού. Το The Jars of Brands είναι ο απόλυτος προορισμός για όσους θέλουν να βάλουν χρώμα στη ζωή τους, χωρίς να απαρνιούνται το all time classic black, όσους δεν φοβούνται να τολμήσουν και φυσικά όσους ονειρεύονται μέσα από όμορφα ρούχα και αξεσουάρ.

Δημιουργίες των Dondup, Ratt by Rita Attala, Ten Twelve, Twist and Tango, Crossley, Tigha, Nizal για τη γυναίκα και των Gabba, Blue de Genes, Crossley, Freedman, Benibeca για τον άνδρα, καθώς και κοσμήματα Soul 22, K.And, Annu φλερτάρουν με έναν εμπνευσμένο χώρο που μόνο άνθρωποι με μεράκι και άποψη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν. Εδώ θα βρείτε αρώματα Penhaligon's London 1870 και χειροποίητα καπέλα και τσάντες φτιαγμένα από τεχνίτες του Εκουαδόρ με υψηλής ποιότητας ίνες τοκίγια.

Πληροφορίες

Καλογερά 43, Χώρα, τηλ. 22890 78955, fb page: The Jars Of Brands

Haris Cotton

Η ελληνική εταιρεία Haris Cotton δημιουργεί ρούχα για όλες τις γυναίκες και τους άντρες, ανεξάρτητα από τον τύπο του σώματος ή την αισθητική τους. Πρόκειται για άνετες και ευέλικτες επιλογές που χαρακτηρίζονται από την απλότητα και τη χρηστικότητα. Η Haris Cotton διαθέτει δικά της καταστήματα σε Αθήνα, Μύκονο, Ρόδο, Σαντορίνη, Χανιά, Ηράκλειο, Πάρο, ενώ συναντάται και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κατάστημα της Haris Cotton στη Μύκονο βρίσκεται στο σοκάκι της Μητροπόλεως στη Χώρα. Αν προτεραιότητα για εσάς αποτελεί το στυλ αλλά και η value for money φιλοσοφία, είστε στο σωστό μέρος.

Πληροφορίες

Μητροπόλεως 4, Χώρα, τηλ. 22890 27061, www.hariscotton.gr, fb page: Haris Cotton

Beach Boutiques

Jackie O’ Beach Boutique

Στην παραλία Super Paradise, στο χώρο του αγαπημένου Jackie O’ Beach θα βρείτε και τη boutique του, που θα σας βάλει σε (καταναλωτικό) πειρασμό. Είτε αναζητάτε κάτι μοναδικό και ιδιαίτερο για νυχτερινή έξοδο στην πόλη, είτε το τέλειο beach look, οι δημιουργίες που θα ανακαλύψετε εδώ θα σας ενθουσιάσουν.

Εδώ φιλοξενείται το πρώτο pop up store του hip σχεδιαστή ρούχων Neil Barrett στην Ελλάδα και το δεύτερο στην Ευρώπη. Το ενδιαφέρον σας θα τραβήξουν και τα limited edition ρούχα του Apostolos Mitropoulos για το Jackie O’. Μερικά από τα brands που θα βρείτε στην Jackie O’ Boutique είναι Neil Barrett, Minas, Apostolos Mitropoulos, Diesel, Sadh, Ileana Makri, Yamamoto, Mykita, Jade, Balmain, Van Laack και Patricia Field.

Πληροφορίες

Super Paradise, Μύκονος, τηλ. 22890 77298, www.jackieomykonos.com, fb page: Jackie O' Mykonos

Go Ammos Boutique

Η αποκλειστική beach fashion boutique του Mykonos Ammos Hotel, μόλις δύο βήματα από την αμμουδιά του Ορνού, οραματίζεται να ντύσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη με ευφάνταστα ρούχα παραλίας και μαγιό που θα εντυπωσιάσουν. Υψηλή ραπτική και design με γνωστά, προσεκτικά επιλεγμένα ονόματα της μόδας, προσφέρουν εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Διεθνείς σχεδιαστές και δημιουργίες υψηλής ποιότητας θα κερδίσουν τις εντυπώσεις σας με ένα ανέμελο και ανάλαφρο shopping experience κυριολεκτικά πάνω στην άμμο. Ρούχα, αξεσουάρ και όμορφα beachwear συνθέτουν το ιδανικό outfit των διακοπών. Αν θέλετε ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία, επισκεφθείτε την GoBlanc Boutique στο Mykonos Blanc Hotel στην άκρη της παραλίας του Ορνού, ένα shopping παράδεισο που θα σας ενθουσιάσει.

Πληροφορίες

Ορνός, Μύκονος, τηλ. 22890 22600, www.mykonosammoshotel.com/go-ammos-boutique-fashion-shopping