Το απλό κόλπο για να κάνετε τον υπολογιστή σας να μιλάει

Όλοι θα σας περάσουν για μεγάλο χάκερ!

Έχετε αναρωτηθεί αν θα μπορούσατε να κάνετε τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή να μιλά με αυτή τη μηχανική φωνή που ακούμε συνήθως στις ταινίες; Λοιπόν είναι πολύ ευκολότερο απ'όσο φαντάζεστε - δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις προγραμματιστή, όλα γίνονται με το ταπεινό Notepad.

Για να κάνετε το μαγικό, ανοίξτε το Notepad και κάντε copy/paste τον παρακάτω κώδικα.

Dim Message, Speak

Message=InputBox("Enter text","Speak")

Set Speak=CreateObject("sapi.spvoice")

Speak.Speak Message

Ανοίξτε μετά το File Menu του Notepad, πηγαίνετε στο Save As, επιλέξτε All Files (ή Types) στην επιλογή Save as Type και σώστε τελικά το αρχείο ως «Speak.vbs» ή «*.vbs».

Κλείστε το Notepad, κάντε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο που έχετε σώσει και θα σας εμφανιστεί ένα παράθυρο σαν το παρακάτω.

Γράψτε ό,τι θέλετε στη γραμμή και πατήστε OK.