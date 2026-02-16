Προβλήματα πρόσβασης στο X

0

Πολλοί δεν μπορούν να συνδεθούν

Χιλιάδες χρήστες του Διαδικτύου αναφέρουν από σήμερα το μεσημέρι προβλήματα πρόσβασης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Πολλοί δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν τόσο με το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης όσο και με την εφαρμογή, παλαιότερα γνωστή ως Twitter.

Με ανάρτησή της η ίδια πλατφόρμα ενημέρωσε: «Κάτι πήγε στραβά. Δοκιμάστε να επαναφορτώσετε».

Το Down Detector έδειξε μια αύξηση στην αναφορά προβλημάτων περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας - 10.855 αναφορές εκείνη την ώρα.