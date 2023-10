Πόσο αξίζει σήμερα το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα

0

Τι αναφέρει ο Ίλον Μασκ σε έγγραφα που έλαβαν μέσα ενημέρωσης

Ο Ίλον Μασκ αναφέρει σε εσωτερικά έγγραφα της εταιρίας Χ, ότι η αξία του μέσου κοινωνικής δικτύωσης υπολογίζεται σήμερα περίπου στα 19 δισ. δολάρια.

Οι λογαριασμοί του Χ (πρώην Twitter) δεν είναι πλέον προσβάσιμοι στο κοινό και είναι γνωστοί μέσω σχολίων του Μασκ ή εγγράφων, όπως αυτά που έλαβαν τα μέσα ενημέρωσης, όπως Fortune, The Verge και The New York Times. Αυτά είναι έγγραφα σχετικά με το πρόγραμμα αποζημίωσης μετοχών εργαζομένων που αποτιμά αυτούς τους τίτλους στα 45 δολάρια ανα μετοχή, αν και σημειώνουν ότι «η εύλογη αγοραστική αξία καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο» και αυτό το σώμα δεν έχει δημιουργηθεί επίσημα στο X μέχρι τώρα.

Διαφορά αντίληψης υπάρχει με το αμοιβαίο κεφάλαιο Fidelity, έναν από τους χρηματοδότες της αγοράς του Twitter, το οποίο χθες ανακοίνωσε, ότι μειώνει την αξία της επένδυσής του, περίπου 300 εκατ. δολαρίων κατά 65%, που θα τοποθετούσε την αξία του Χ σε περίπου 15.000 ή 16.000 εκατομμύρια. Τον περασμένο Μάρτιο, η εταιρεία πρόσφερε μετοχές σε υπαλλήλους, των οποίων η αξία υπολογίστηκε σε περίπου 20 δισ., αναφέρει το Fortune.