Δείτε το πρόσωπο του «αρχαιότερου ανθρώπου» στη Γη – Έζησε πριν από 45.000 χρόνια

Το πρόσωπο αυτού που μπορεί να είναι ο «αρχαιότερος άνθρωπος» που περπάτησε στη Γη ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Πρόκειται για μια γυναίκα από την Τσεχία, η οποία πιστεύεται πως έζησε πριν από 45.000 χρόνια περίπου.

Τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της ζωντάνεψαν από μια διεθνή ομάδα ακαδημαϊκών από τη Βραζιλία, την Αυστραλία και την Ιταλία, χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό μοντέλο του σπασμένου κρανίου της. Τα απολιθωμένα λείψανα που ανασύρθηκαν στην Τσεχία πριν από 70 και πλέον χρόνια, αποτελούν μόνο ένα τμήμα του κρανίου, καθώς οι ερευνητές πιστεύουν πως μετά το θάνατό της, φαγώθηκε από κάποιο ζώο.

Ενώ τα μέλη της ομάδα δεν είχαν πρόσβαση στο αρχαίο κρανίο, χρησιμοποίησαν ήδη καταγεγραμμένες μετρήσεις και εικόνες, τις οποίες οι ερευνητές είχαν χρησιμοποιήσει νωρίτερα φέτος, για να αναδημιουργήσουν το πρόσωπο του Τουταγχαμών.

Η γυναίκα, που ονομάστηκε Zlatý kůň, ή χρυσό άλογο, ήταν μεταξύ των πρώτων Homo sapiens που έζησαν στην Ευρασία, μετά τη μετανάστευση του είδους μας από την Αφρική. Επιπλέον, το γονιδίωμά της έφερε περίπου 3% καταγωγή από τους Νεάντερταλ, σύμφωνα με την dailymail.co.uk.

Η Zlatý kůň θεωρείται σύγχρονος άνθρωπος, καθώς, όπως φαίνεται, η ομάδα της είχε πολύ μεγάλους εγκεφάλους σε σύγκριση με τους πρώτους ανθρώπους που προέκυψαν από τους πίθηκους.

Ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, ο Cícero Moraes, ένας Βραζιλιάνος ειδικός στα γραφικά, δήλωσε στο Live Science ότι ο ίδιος και η ομάδα του χρησιμοποίησαν στατιστικά δεδομένα που καταγράφηκαν το 2018 από ερευνητές, οι οποίοι δημιούργησαν μια ανακατασκευή του κρανίου για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Αυτό χρησιμοποιήθηκε μαζί με δύο αξονικές τομογραφίες ενός σύγχρονου άνδρα και μιας γυναίκας, με αποτέλεσμα να προκύψει το ψηφιακό πρόσωπο.

«Αυτό που τράβηξε περισσότερο την προσοχή μας ήταν η στιβαρότητα της δομής του προσώπου, ιδίως της κάτω γνάθου», δήλωσε ο Moraes. «Όταν οι αρχαιολόγοι βρήκαν το κρανίο, οι πρώτοι ειδικοί που το ανέλυσαν θεώρησαν ότι πρόκειται για άνδρα, και είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί, εκτός του ότι το κρανίο έχει χαρακτηριστικά που είναι πολύ συμβατά με το ανδρικό φύλο των σημερινών πληθυσμών», στα οποία περιλαμβάνεται μια στιβαρή γνάθος. «Βλέπουμε ότι η δομή του σαγονιού της Zlatý kůň τείνει να είναι περισσότερο συμβατή με τους Νεάντερταλ».

Face of the 'oldest human' EVER revealed: Scientists bring to life woman who lived 45,000 years ago in modern-day Czechia https://t.co/pc3aX01sId pic.twitter.com/uCAF2CvNCd

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 18 Ιουλίου, αναφέρεται: «Παρά το γεγονός ότι καλύπτει ένα σημαντικό μέρος της επιφάνειας ενός σύνθετου κρανίου (κρανίο + κάτω γνάθος), από τη δομή λείπουν ορισμένες περιοχές, κυρίως μέρος του ρινικού οστού, μέρος της άνω γνάθου, ο αριστερός οφθαλμικός κόγχος και το αριστερό τμήμα του μετωπιαίου οστού».

«Το 2018, μια πολυεθνική ομάδα ερευνητών προχώρησε στο έργο της τρισδιάστατης ανακατασκευής των περιοχών που λείπουν, χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα που εξήχθησαν από μια ομάδα αποτελούμενη από 31 κρανία, 15 ανδρών και 15 σημερινών γυναικών, που σαρώθηκαν με υπολογιστική τομογραφία στο Center Hospitalier Universitaire (CHU) του Μπορντό της Γαλλίας, καθώς και από το κρανίο Moča, που βρέθηκε στη Σλοβακία».

Η πρόσφατη εργασία χρησιμοποίησε την αναδημιουργία κρανίου του 2018, που είναι διαθέσιμη σε ανοικτή δημοσίευση, και αναδημιούργησε ένα ψηφιακό κρανίο που έμοιαζε πολύ με την Zlatý kůň. Η ομάδα χρησιμοποίησε επίσης 30 άλλα κρανία διαφορετικής καταγωγής και φύλου για να συμπληρώσει τα κενά της γυναίκας.

New facial approximation of the Zlatý kůň woman from the Czech Republic offers a glimpse of what she may have looked like 45,000 years ago. pic.twitter.com/H489cu8f39

— Nrken19 (@nrken19) July 31, 2023