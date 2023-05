Κλώνος με τεχνητή νοημοσύνη 23χρονης influencer γίνεται… φίλη σου με ένα δολάριο το λεπτό

Σε λίγο τα πάντα θα γίνονται στην σφαίρα της εικονικής πραγματικότητας. Ένα σημάδι των καιρών είναι η 23χρονης Caryn Marjorie, η οποία είναι influencer στο Snapchat και μετράει μέχρι τώρα 1,8 εκατομμύριο ακολούθους. Η συγκεκριμένη το προχώρησε ακόμα περισσότερο και έφτιαξε κλώνο της με τεχνητή νοημοσύνη, που ονομάζεται CarynAI και μπορεί να γίνει η φίλη σου, αλλά όχι τζάμπα. Η χρέωση είναι ένα δολάριο το λεπτό!

Είναι χαρακτηριστικό ότι το alter ego της με τεχνητή νοημοσύνη έχει συγκεντρώσει έσοδα 71.610 δολαρίων, σύμφωνα με το Fortune, σε μόλις μία εβδομάδα. Αναμένει να κερδίσει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια το μήνα εάν μόλις 20.000 από τους 1,8 εκατομμύρια τύπους που την ακολουθούν στο Snapchat εγγραφούν στο CarynAI (το 99% της βάσης θαυμαστών της είναι άνδρες, όπως θα περίμενε κανείς).

— Caryn Marjorie (@cutiecaryn) May 11, 2023

Η ομάδα του Forever Voices εκπαίδευσε το μοντέλο CarynAI αναλύοντας 2.000 ώρες περιεχομένου YouTube της Marjorie, που έχει πλέον διαγραφεί, για να χτίσει τη μηχανή ομιλίας και προσωπικότητάς της. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το GPT-4 για να δημιουργήσουν την πιο ζωντανή έκδοση της Marjorie, παρέχοντας όχι μόνο πιστευτές απαντήσεις, αλλά αλληλεπιδράσεις που βασίζονται σε ένα εκτεταμένο σύνολο δεδομένων της φυσικής συμπεριφοράς της Caryn. Η εταιρεία έχει επίσης δημιουργήσει chatbots άλλων διάσημων επιρροών.

AI @cutiecaryn’s thoughts on the Future of AI-To-Human Companionship ❤️🔥🤔https://t.co/qn6azrtymm pic.twitter.com/97qbjfZQUJ

— Forever Voices AI (@ForeverVoicesAI) May 15, 2023