NASA: Πώς θα είναι ένα σπίτι στον Άρη – Δείτε εικόνες και βίντεο

Το σπίτι που παρουσίασε χθες, Τρίτη, η NASA φαίνεται συνηθισμένο, όμως από τον Ιούνιο τέσσερις άνθρωποι θα κλειστούν για πάνω από έναν χρόνο σε αυτό για να επιχειρήσουν μια προσομοιώση της ζωής στον Άρη.

Η κατοικία, που ονομάστηκε Mars Dune Alpha, βρίσκεται στο κέντρο ερευνών της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας στο Χιούστον του Τέξας.

Αυτοί που θα κατοικήσουν σ' αυτή θα βοηθήσουν στην προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής στον κόκκινο πλανήτη. Με τις μετρήσεις που θα γίνουν των επιδόσεών τους και των γνωστικών τους ικανοτήτων, η NASA θα κατανοήσει καλύτερα τους "πόρους" που θα πρέπει να παρέχονται κατά τη διάρκεια αυτού του φιλόδοξου ταξιδιού, εξήγησε η Γκρέις Ντάγκλας, υπεύθυνη του προγράμματος CHAPEA, η οποία επιβλέπει αυτήν την εμπειρία.

Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δεδομένων "των πολύ περιοριστικών ορίων βάρους που μπορούν να έχουν οι αποστολές αυτές", πρόσθεσε.

Mars Dune Alpha, a simulated Martian habitat at NASA's Johnson Space Center, is used to prepare humans for going to Mars. See more photos: https://t.co/U5VHVqQuuO 📷 Go Nakamura pic.twitter.com/RgRrVY6OOT

— Reuters Pictures (@reuterspictures) April 12, 2023