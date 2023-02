Πώς η τελευταία αναβάθμιση του Viber προσφέρει ακόμη περισσότερη ασφάλεια

0

Η εταιρεία ενώνει τη φωνή της με μια μεγάλη ομάδα οργανισμών και επιχειρήσεων του κλάδου που υποστηρίζουν την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο

Πιστή στη δέσμευσή της να παρέχει κορυφαίο επίπεδο ασφάλειας εντός της εφαρμογής, η Rakuten Viber, όπως ανακοίνωσε, ενώνει τη φωνή της με μια μεγάλη ομάδα οργανισμών και επιχειρήσεων του κλάδου που υποστηρίζουν την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο.

Με τα χρόνια, η Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης έχει γίνει μια παγκόσμια εκδήλωση - ορόσημο με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Το Viber υπενθυμίζει την περίσταση κοινοποιώντας λεπτομέρειες σχετικά με μια σειρά από βασικά χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν την ασφαλή επικοινωνία στην πλατφόρμα.

Η ασφάλεια των χρηστών είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του Viber, γι' αυτό από το 2016 όλες οι κύριες λειτουργίες της εφαρμογής προστατεύονται με προεπιλεγμένη κρυπτογράφηση end-to-end, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών και των ομαδικών συνομιλιών, των προσωπικών κλήσεων με ήχο και εικόνα, της κοινής χρήσης πολυμέσων και την ασφάλεια όλων των συνδεδεμένων συσκευών του χρήστη.

Αυτό σημαίνει ότι τα αρχεία κρυπτογραφούνται στη συσκευή του αποστολέα και αποκρυπτογραφούνται στη συσκευή του παραλήπτη. Το Viber ως πλατφόρμα λαμβάνει γνώση μόνο για τη σύνδεση μεταξύ δύο αριθμών τηλεφώνου. Ούτε η εφαρμογή, ούτε τρίτοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Viber, εκτός από την κρυπτογράφηση από end-to-end, το Viber προσφέρει πολλές ακόμη επιλογές για ασφαλή και απόρρητη επικοινωνία:

- Εισερχόμενα Επιχειρήσεων: Η πιο πρόσφατη λειτουργία του Viber επιτρέπει την αποθήκευση και την οργάνωση όλων των επαγγελματικών μηνυμάτων από επίσημους επιχειρηματικούς λογαριασμούς σε έναν φάκελο. Επιπλέον, παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τις αλληλεπιδράσεις εταιρείας-χρήστη, αφού μόνο οι συνομιλίες από επαληθευμένες επιχειρήσεις (με μπλε σημαδάκι) μπαίνουν στον φάκελο, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν μια πραγματική, αξιόπιστη εταιρεία.

- Όλα τα επαγγελματικά μηνύματα στο Viber έχουν κρυπτογράφηση in transit. Αυτό σημαίνει ότι μόλις σταλεί το μήνυμα (είναι "σε μεταφορά" / "in transit"), κρυπτογραφείται και αποκρυπτογραφείται μόνο όταν φτάσει στον τελικό προορισμό. Ενώ η κρυπτογράφηση end-to-end παρέχει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ασφάλειας για ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ χρηστών, η κρυπτογράφηση in transit είναι το αντίστοιχο για την εγγύηση της ασφάλειας των συνομιλιών του χρήστη με επιχειρήσεις.

- Έλεγχος Ταυτότητας 2 Παραγόντων: Χάρη σ' αυτήν τη δυνατότητα, οι χρήστες του Viber μπορούν επιπλέον να προστατεύσουν τους λογαριασμούς τους με κωδικό PIN και email. Για να ενεργοποιήσει την επαλήθευση σε δύο βήματα, ένας χρήστης πρέπει να δημιουργήσει έναν εξαψήφιο αριθμό PIN και να επιβεβαιώσει τη διεύθυνση του e-mail του.

Στη συνέχεια, θα απαιτηθεί το PIN για να συνδεθεί στο Viber σε φορητή συσκευή ή υπολογιστή. Εάν το ξεχάσει, θα μπορεί να συνδεθεί ξανά χρησιμοποιώντας την επαληθευμένη διεύθυνση e-mail. Επιπλέον, οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν θα μπορούν να απενεργοποιήσουν κάποιον λογαριασμό Viber μέσω ενός υπολογιστή. Όποιος επιχειρεί να απενεργοποιήσει έναν λογαριασμό Viber μέσω επιφάνειας εργασίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το PIN.

- Αυτοκαταστρεφόμενα μηνύματα σε ιδιωτικές και ομαδικές συνομιλίες: Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε ιδιωτικές και ομαδικές συνομιλίες. Με αυτήν, μπορείτε να ορίσετε αντίστροφη μέτρηση αυτοκαταστροφής για το επιλεγμένο μήνυμα και το περιεχόμενο θα εξαφανιστεί την καθορισμένη ώρα. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλα είδη αρχείων σε λειτουργία απορρήτου και να ρυθμίσετε την αντίστροφη μέτρηση στα 10 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, μια ώρα ή μια ημέρα. Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαγραφή του μηνύματος θα ξεκινήσει αυτόματα μόλις το δει ο παραλήπτης. Κάτι ακόμη σημαντικό: εάν ο συνομιλητής σας ή ένα μέλος μιας ομαδικής συνομιλίας τραβήξει ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός τέτοιου μηνύματος, το Viber θα σας ειδοποιήσει σχετικά. Για να ενεργοποιήσετε την επιλογή, πρέπει να ανοίξετε τη συνομιλία, να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του χρονομέτρου από το μενού στη βάση της συνομιλίας και να επιλέξετε την ώρα που θέλετε να αυτοκαταστραφεί το μήνυμα.

- Κρυφές συνομιλίες: Το Viber σάς επιτρέπει να αποκρύψετε ορισμένες συνομιλίες από τη γενική λίστα συνομιλιών. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές μόνο εισάγοντας έναν προκαθορισμένο κωδικό PIN. Η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν η κινητή συσκευή, στην οποία είναι εγκατεστημένο το Viber, χρησιμοποιείται από πολλά άτομα. Για να μην φαίνεται η συνομιλία στο Android, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα τη συνομιλία που θέλετε να αποκρύψετε και να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή. Στο iOS πρέπει να "σύρετε" το μήνυμα προς τα αριστερά και στη λίστα ενεργειών που εμφανίζεται, να επιλέξετε "Απόκρυψη" και να ορίσετε κωδικό PIN.

- Κωδικός κλειδώματος οθόνης Viber για το Viber for Desktop: Το Viber σάς επιτρέπει να ορίσετε έναν κωδικό PIN στην έκδοση για υπολογιστές για να εμποδίσετε οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις συνομιλίες ενός χρήστη σε περίπτωση που άλλα άτομα έχουν πρόσβαση στον ίδιο υπολογιστή (ή, για παράδειγμα, εάν ο χρήστης αποφασίσει να ασφαλίσει τον λογαριασμό του στον υπολογιστή εργασίας). Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, ανοίξτε το Viber στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις, στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου και επιλέξτε "Κλείδωμα Οθόνης Viber".

- Απόκρυψη κατάστασης "Ορατός" και κατάστασης "Συνδεδεμένος": Το Viber σάς επιτρέπει να αποκρύψετε την κατάσταση προβολής του μηνύματός σας και την τρέχουσα κατάστασή σας στην εφαρμογή. Μπορείτε να προσαρμόσετε την ορατότητα αυτών των παραμέτρων στις "Ρυθμίσεις", στην ενότητα "Απόρρητο".

- Μη εμφάνιση της φωτογραφίας σας σε χρήστες που δεν βρίσκονται στις επαφές σας: Μπορείτε να κάνετε την εικόνα του προφίλ σας αόρατη για άλλους χρήστες. Για να το κάνετε αυτό, απενεργοποιήστε την επιλογή στις ρυθμίσεις απορρήτου της εφαρμογής: Ενότητα "Περισσότερα" — "Ρυθμίσεις" — "Απόρρητο" — απενεργοποίηση της επιλογής "Εμφάνιση της Φωτογραφίας σας".

- Αιτήματα μηνυμάτων: Στο Viber, οι προσκλήσεις για συμμετοχή σε μια ομαδική συνομιλία ή σε ένα κανάλι από άγνωστους χρήστες τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο Αιτήματα μηνυμάτων. Ο χρήστης μπορεί πάντα να αποδεχτεί την πρόσκληση, μετά την οποία η συνομιλία θα μετακινηθεί στην οθόνη όλων των συνομιλιών. Στο Viber, αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη "από προεπιλογή".

- Έλεγχος του ποιος μπορεί να σας προσθέσει σε ομάδες: Η δυνατότητα περιορισμού του εύρους των ατόμων που μπορούν να προσθέσουν έναν χρήστη σε ομάδες.

- Λίστα αποκλεισμού: Οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποκλειστεί στο Viber θα εμφανίζονται στη λίστα αποκλεισμού του χρήστη. Τα άτομα που έχουν αποκλειστεί δεν θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα και να καλούν τον χρήστη, να τον προσθέτουν σε ομάδες ή να βλέπουν ενημερώσεις για την κατάσταση και τις φωτογραφίες προφίλ τους. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη λίστα στις ρυθμίσεις τους στο Viber για να ξεμπλοκάρουν έναν αριθμό τηλεφώνου.

- Σίγαση άγνωστων κλήσεων: Ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει τη σίγαση όλων των κλήσεων από αριθμούς τηλεφώνου που δεν είναι αποθηκευμένοι στη λίστα επαφών του. Αυτό σημαίνει ότι το τηλέφωνο δεν θα κουδουνίζει όταν λαμβάνεται μια κλήση από έναν μη αποθηκευμένο αριθμό, αλλά αυτή θα εμφανίζεται μόνο ως "αναπάντητη κλήση" στη λίστα συνομιλιών του χρήστη. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε Android και μπορεί να βρεθεί στις ρυθμίσεις του Viber