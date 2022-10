Πώς η Google μάς παρακολουθεί για να στέλνει στοχευμένες διαφημίσεις – Mπορούμε να το σταματήσουμε;

0

Ό,τι κάνεις στο ίντερνετ αφήνει «ίχνη»

Η Google όντως παρακολουθεί τις συνομιλίες των χρηστών και στη συνέχεια προβάλλει στοχευμένες διαφημίσεις, ακόμη και για πράγματα που δεν έχουν αναζητήσει ποτέ online.

Και ο τρόπος που το κάνει είναι με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο,τιδήποτε κάνουμε online -like σε μια φωτογραφία, παρακολούθηση ενός βίντεο, follow σε κάποιο λογαριασμό- αφήνει ίχνη, τα οποία εφαρμογές μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, όπως Google και Facebook, συγκεντρώνουν για να προβάλλουν στη συνέχεια διαφημίσεις που εκτιμούν ότι μας ενδιαφέρουν, για πράγματα που ουδέποτε έχουμε αναζητήσει online.

Ίχνη όμως αφήνονται και από τις συνομιλίες που κάνουμε, ενόσω το κινητό μας τηλέφωνο είναι κοντά μας, δεδομένου ότι το μικρόφωνο του κινητού είναι συνεχώς ανοικτό, προκειμένου να λειτουργούν οι υπηρεσίες φωνητικής βοήθειας, με εντολές όπως «Hey Siri» ή «OK Google».

Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να περιοριστεί το Voice Search Advertising, όπως ονομάζεται.

Για να σταματήσει, στην περίπτωση μιας συσκευής iOS, ο τρόπος είναι πηγαίνοντας στα «Settings», μετά στο «Siri & Search» και απενεργοποιώντας το «Listen for ‘Hey Siri’», «Press Side button for Siri» και «Allow Siri When Locked».

Στις Android συσκευές, η διαδρομή είναι «Settings», μετά «Google», από εκεί «Account Services», στη συνέχεια «Search, Assistant & Voice», μετά «Voice» και απενεργοποιώντας το «Hey Google».