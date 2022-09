Διεθνές βραβείο σε ομάδα του ΕΚΠΑ για την αστρονομική έκθεση «Planets in Your Hand»

0

Από το δίκτυο Europlanet

Το βραβείο "2022 Europlanet Prize for Public Engagement" απονεμήθηκε στον λέκτορα δρα Κοσμά Γαζέα του Πανεπιστημίου Αθηνών και στους φοιτητές συνεργάτες του, που δημιούργησαν την πρωτότυπη διαδραστική κινητή απτική αστρονομική έκθεση "Planets in Your Hand" (Οι Πλανήτες στο Χέρι Σου).

Το βραβείο, που συνοδεύεται από το ποσό των 1.500 ευρώ, απονεμήθηκε στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Europlanet Science Congress (EPSC) 2022 στη Γρανάδα της Ισπανίας και το παρέλαβε ο εκπρόσωπος της ελληνικής ομάδας Δημήτρης Αθανασόπουλος.

Η έκθεση επιτρέπει στο κοινό όλων των ηλικιών - ιδίως άτομα με μειωμένη όραση - να "πιάσει" τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος χάρη στη δημιουργία ειδικών μακετών των πλανητικών επιφανειών τοποθετημένων μέσα σε τετράγωνα επιτραπέζια πλαίσια, που μεταφέρουν μια "από πρώτο χέρι" εντύπωση για τις βασικές περιβαλλοντικές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των πλανητών.

Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένα εκθέματα, όπου προσομοιάζονται οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε πλανήτη του ηλιακού συστήματος. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους επισκέπτες, ακόμη και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, να δουν, να μάθουν και να αντιληφθούν δια της αφής και της όρασης τις ιδιαιτερότητες του κάθε πλανήτη. Η έκθεση έχει ήδη "ταξιδέψει" σε σχολεία, πανεπιστήμια, οργανισμούς και άλλους φορείς, και την έχουν δει χιλιάδες άνθρωποι μέχρι σήμερα.

Η δρ Φεντερίκα Ντιράς του Europlanet δήλωσε κατά την απονομή του βραβείου ότι "η φαντασία και η δημιουργικότητα έχουν οδηγήσει σε μια εντυπωσιακή και πρωτότυπη έκθεση από μια παθιασμένη και αφοσιωμένη ομάδα. Δίνοντας την ευκαιρία να 'αγγίξεις το διάστημα' με τα ίδια σου τα χέρια είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να γίνουν η επιστήμη και η αστρονομία προσβάσιμες και συμπεριληπτικές".

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ ΜΠΕ, επιστημονικός υπεύθυνος του "Planets in Your Hand" είναι ο Κοσμάς Γαζέας, Λέκτορας Παρατηρησιακής Αστροφυσικής του ΕΚΠΑ. Η ομάδα του αποτελείτο από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομάδα αυτή, που ιδρύθηκε το 2017, έχει αποτελέσει μια από τις πιο δραστήριες και ενεργές ομάδες επικοινωνίας της επιστήμης του ΕΚΠΑ.

Το Europlanet είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πλανητικής επιστήμης, το οποίο συνδέει ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πλανητική έρευνα στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, χρηματοδοτεί προτάσεις που έχουν σκοπό την ενασχόληση του κοινού με την πλανητική επιστήμη.