O Elon Musk ανακοίνωσε ότι η εξαγορά του Twitter «παγώνει» προσωρινά, ενώ η απόφαση αυτή φαίνεται να προέκυψε λόγω ψεύτικων λογαριασμών.

«Η συμφωνία για το Twitter είναι προσωρινά σε αναμονή, εν αναμονή λεπτομερειών σχετικά με υπολογισμό που υποστηρίζει ότι οι λογαριασμοί spam/ψεύτικοι λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πράγματι λιγότερο από το 5% των χρηστών».

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022