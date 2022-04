Έτσι θα βελτιώσετε την λειτουργία του παλιού σας laptop

0

Θα γίνει σαν... καινούργιο

Αν ο φορητός σας υπολογιστής έχει παλιώσει τόσο που με το ζόρι «τρέχει» τα διάφορα προγράμματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε πριν το πάρετε απόφαση πως πρέπει να αγοράσετε καινούργιο laptop.

Οι έξι συμβουλές για να μην χρειαστεί να πετάξετε άμεσα τον υπολογιστή:

Απεγκατάστησε ό,τι δε χρειάζεσαι

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνεις είναι ένας ενδελεχής έλεγχος στον σκληρό σου δίσκο για τυχόν εφαρμογές που δε χρειάζεσαι. Όχι, το «έλα μωρέ, ας την κρατήσω μπας και μου χρειαστεί ποτέ» δεν είναι λογική: αν όντως πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις κάποτε, θα την κατεβάσεις και θα την εγκαταστήσεις τότε. Κράτα αυστηρά μόνο όσα apps χρησιμοποιείς: Office, Photoshop, browser, WinRAR, Spotify, Netflix. Δες πότε ήταν η τελευταία φορά που έτρεξες κάποιο κι αν χρειαστεί να αναμοχλεύσεις στο μυαλό σου για να προσδιορίσεις την ημερομηνία, διωξ’ το: κατά πάσα πιθανότητα δε σου χρειάζεται. Ο άδειος δίσκος είναι και ταχύτερος ενώ με τον τρόπο αυτό θα είσαι και σίγουρος πως τίποτα δε θα τρέχει… αυτοβούλως στο παρασκήνιο, ταλαιπωρώντας ακόμα περισσότερο το δύσμοιρο σύστημά σου.

Έλεγξε για τυχόν κακόβουλο λογισμικό

Όσο κι αν προσέχεις, όσο υποψιασμένος κι αν είσαι, αν αρέσκεσαι να σερφάρεις στις ψηφιακές ατραπούς του διαδικτύου, όλο και κάτι θα… μαζέψεις στην πορεία. Το κακόβουλο λογισμικό, το λεγόμενο malware, βλέπεις μπορεί να καταλάβει πολύτιμο χώρο στον δίσκο σου, δεσμεύοντας πολύτιμους πόρους του υπολογιστή σου (υπάρχει μέχρι και malware που εκμεταλλεύεται την επεξεργαστική ισχύ ενός PC για… εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, σκέψου). Χρησιμοποίησε το Windows Defender σε πρώτη φάση για έναν γρήγορο έλεγχο, αν και σε περίπτωση που θες να ‘χεις το κεφάλι σου ήσυχο, θα σου προτείναμε να εμπιστευτείς ένα ακόμα πιο ολοκληρωμένο, επί πληρωμή πρόβλημα που θα σε προστατέψει από κάθε πιθανό κίνδυνο στο μέλλον συν τοις άλλοις με τακτικούς ελέγχους και λειτουργία firewall.

Κράτα μόνο τα απαραίτητα apps στην εκκίνηση

Με το άνοιγμα των Windows, στο παρασκήνιο εκτελούνται δεκάδες αν όχι εκατοντάδες διεργασίες. Εσύ μπορεί να μην τις βλέπεις αλλά το σύστημά σου ανοίγει μαζί με το λειτουργικό και apps τα οποία όσο να ‘ναι το καθυστερούν. Τα περισσότερα από αυτά είναι αυτοματοποιημένα scripts που ελέγχουν για τυχόν updates και συνεχίζουν να τρέχουν χωρίς εσύ να το γνωρίζεις. Ώρα να τους κόψεις τον αέρα. Άνοιξε τον Task Manager (Ctrl+Shift+Esc) και πήγαινε στην τέταρτη καρτέλα (Startup). Εκεί θα δεις μια τεράστια λίστα με ό,τι εκκινεί παρέα με τα Windows, καθώς και το κατά πόσο επηρεάζει την απόκριση του συστήματός σου. Μελέτησε προσεκτικά τι κάνει το καθετί και απενεργοποίησε ό,τι δε χρειάζεσαι προκειμένου να δώσεις περισσότερη ταχύτητα στο PC σου.

«Ξαλάφρωσε» τα Windows

Η αλήθεια είναι πως τα Windows είναι ιδιαίτερα χαριτωμένα με όλα αυτά τα όμορφα animations, τις ομαλές μεταβάσεις και τα καλοσχεδιασμένα μενού που διαθέτουν. Το ήξερες όμως πως όλα αυτά ταλαιπωρούν έναν υπολογιστή, ιδίως εάν αυτός είναι μάλιστα περιορισμένων δυνατοτήτων; Πήγαινε στο μενού εκκίνησης και πληκτρολόγησε «Adjust the appearance and performance of Windows» έτσι ώστε να αποκτήσεις πρόσβαση στο μενού με όλα τα οπτικά εφέ των Windows. Η λίστα είναι τεράστια, οπότε μπορείς να αρχίσεις να απενεργοποιείς ελεύθερα. Καθετί που «ξετικάρεις» θα κάνει την εμφάνιση των Windows λίγο πιο τραχιά αλλά παράλληλα θα επιτρέψει στο laptop σου να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα, απαλλαγμένο από ένα ακόμα «βαρίδι».

Βελτιστοποίησε δίσκο και μνήμη

Τρέξε το «Disk Clean-up» (πληκτρολογώντας το στο μενού εκκίνησης) και σάρωσε αυτόματα τον δίσκο σου έτσι ώστε να εντοπίσεις περιττά αρχεία και δεδομένα. Επίλεξε ό,τι δεν χρειάζεσαι (tip: τα περισσότερα) και διωξ’ τα μια και καλή για να γλιτώσεις χώρο στον δίσκο σου. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησε το «Defragment and Optimise Drives» προκειμένου σε πρώτη φάση να αναλύσεις τους δίσκους του υπολογιστή σου και σε δεύτερη να τους βελτιστοποιήσεις (σαν να λέμε να τους τακτοποιήσεις) για ταχύτερη προσπέλαση δεδομένων. Θεωρητικά θα μπορούσες να εκμεταλλευτείς και το ReadyBoost, εισάγοντας ένα USB stick στο PC σου και χρησιμοποιώντας το σαν cache (προσωρινή) μνήμη. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις όμως είναι το κάτωθι…

Σκέψου μια φθηνή αναβάθμιση

Για το τέλος αφήσαμε το πιο ουσιώδες. Μη σε τρομάζει η λέξη «αναβάθμιση»: με ένα μικρό μόνο budget και ελάχιστη δουλειά μπορείς να κάνεις το ταλαιπωρημένο σου laptop να «πετάει», αποδίδοντας καλύτερα κι από όταν το πήρες! Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να αναβαθμίσεις τη RAM του και να του προσθέσεις έναν SSD δίσκο. Δες τις προδιαγραφές του και εντόπισε ποια είναι η μέγιστη ποσότητα και ο υψηλότερος χρονισμός RAM που υποστηρίζει, έτσι ώστε να προμηθευτείς τα σχετικά modules. Κάνε το ίδιο και με τον δίσκο: αντικατάστησε τον υπάρχοντα με έναν γρήγορο SSD και θα δεις τον χρόνο που απαιτείται για τη σύνδεση στα Windows να μηδενίζεται!