Οι υπάλληλοι του Facebook δεν μπορούν να μπουν στο κτίριο να διορθώσουν το πρόβλημα

Συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα στο Facebook, το οποίο έχει «πέσει» από το απόγευμα της Δευτέρας για την Ελλάδα, αλλά το... κρασάρισμα είναι παγκόσμιο, ενώ ανάλογα θέματα λειτουργίας αντιμετωπίζουν και το Instagram, το Messenger αλλά και το WhatsApp, καθώς είναι του ίδιου Ομίλου. Επί ώρες έχουν πέσει αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι οι υπάλληλοι δεν μπορούν καν να μπούνε στα γραφεία τους για να το λύσουν.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος των New York Times, Sheera Frenkel, μετά από επικοινωνία με εργαζόμενο στον τεχνολογικό κολοσσό, το άτομο αυτό περιέγραψε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εισέλθουν στο κτήριο για να λύσουν το πρόβλημα καθώς οι κάρτες εισόδου έχουν μπλοκαριστεί.

Η ρεπόρτερ τεχνολογίας μετέδωσε την πληροφορία μέσω twitter:

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021