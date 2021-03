Πώς είναι σήμερα ο λόφος των Windows XP

Πρόκειται για μια από τις γνωστές σε όλους φωτογραφίες. Κι αυτό γιατί ο πράσινος λόφος του λειτουργικού συστήματος της Microsoft Windows ΧP ξεπρόβαλε κάθε φορά που κάποιος άνοιγε τον υπολογιστή του. Και δημιουργούσε και μια παράξενη ηρεμία στο χρήστη, είναι η αλήθεια...

Αυτός ο λόφος, λοιπόν, είναι υπαρκτός και μάλιστα τη φωτογραφία του τράβηξε ο Τσάρλς Ο’ Ρίαρ ένα απόγευμα Παρασκευής, τον Ιανουάριο του 1996. Πώς είναι μετά από 25 χρόνια αυτός ο λόφος που βρίσκεται στη Σονόμα της Καλιφόρνια;

Remember this photo? 😥

The photo you see is the default wallpaper for Windows XP - is probably one of the most recognizable image in the world. What you probably didn’t know is that it’s a real photo, called Bliss, taken by Charles “Chuck” O’Rear in 1996. 🖥️

📸 Charles O' Rear pic.twitter.com/2FiLfMpnFo

