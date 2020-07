Instagram: Τι αλλάζει στα σχόλια που εμφανίζονται στην κορυφή των post σας

Μια νέα δυνατότητα θα προσφέρει πλέον το Instagram. Συγκεκριμένα θα μπορείτε να καρφιτσώσετε τα σχόλια που επιθυμείτε στην κορυφή της λίστας, κάτω από οποιοδήποτε post που δημοσιεύσατε, σας δίνει πλέον το Instagram.

«Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να καρφιτσώσετε μερικά σχόλια στην κορυφή της λίστας κάτω από τις φωτογραφίες και να διευθύνετε καλύτερα τη συζήτηση», αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για τη νέα δυνατότητα που παρέχει στους εκατομμύρια χρήστες του.

Με τη νέα ρύθμιση μπορείτε να επιλέξετε έως και τα 3 πρώτα σχόλια με τον εξής τρόπο. Κρατήστε πατημένο το σχόλιο που επιθυμείτε και στην συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο της πινέζας που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας.

Today we’re rolling out pinned comments everywhere. 📌

That means you can a pin a few comments to the top of your feed post and better manage the conversation. pic.twitter.com/iPCMJVLxMh

— Instagram (@instagram) July 7, 2020