NASA: Ένας 17χρονος ανακάλυψε πλανήτη με δύο ήλιους

«Τρέλανε» τους επιστήμονες στη NASA ένας πιτσιρικάς, καθώς -κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης στο Space Flight Center της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, στο Μέριλαντ, προχώρησε σε μία εντυπωσιακή ανακάλυψη.

Ο 17χρονος Γουλφ Κάκιερ, μελετούσε τη φωτεινότητα των αστεριών, όταν ανακάλυψε έναν νέο πλανήτη, 1.300 έτη φωτός μακριά, ο οποίος μάλιστα περιστρεφόταν γύρω από δύο ήλιους.

Οι έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν ότι πρόκειται για έναν νέο πλανήτη, επτά φορές μεγαλύτερο από τη Γη. Επειδή μάλιστα περιστρέφεται γύρω από δύο αστέρια ονομάστηκε «περιβραχιόνιος πλανήτης» ή TOI 1338 b.

Ο Κάκιερ δήλωσε πως εντόπισε τον πλανήτη ενώ μελετούσε την έκλειψη στο σύστημα - το οποίο είναι το μοναδικό γνωστό πλανητικό σύστημα με δύο άστρα.

