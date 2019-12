Το ταξίδι του Άγιου Βασίλη σε «ζωντανή μετάδοση»

Εδώ και δεκαετίες, ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί κάθε 24η Δεκεμβρίου ζωντανά το ταξίδι του Άγιου Βασίλη. Όμως, για πρώτη φορά φέτος, έλαβε βοήθεια από πολύ ψηλά, από τους αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η διανομή των δώρων εξελίσσεται χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Λάβαμε μια οπτική επιβεβαίωση ότι ο Άγιος Βασίλης αυτή τη στιγμή ταξιδεύει πάνω από την Ινδία!» ανακοίνωσε στις 19.00 ώρα Ελλάδας ο Αμερικανός αστροναύτης Άντριου Μόργκαν, σε ένα βίντεο που γυρίστηκε, σε κατάσταση έλλειψης βαρύτητας, στον ISS.

Ο σταθμός, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, βρίσκεται σε απόσταση 400 χλμ πάνω από τη Γη, προσφέρει, επομένως, στους αστροναύτες «ένα ιδανικό σημείο παρατήρησης προκειμένου να παρακολουθούν την πορεία του Άη Βασίλη στο ταξίδι του στον κόσμο», εξηγεί η Norad, η υπηρεσία Αεροπορικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και του Καναδά, ευχαριστώντας τον αντισμήναρχο Μόργκαν και την ομάδα του για τη συνεργασία.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από κοινού βοηθούν στο να οπτικοποιηθεί, σε απευθείας μετάδοση και σε 3D, η πορεία του αγαπημένου αγίου των παιδιών στον ιστότοπο www.noradsanta.org, τον οποίο συμβουλεύονται κάθε Χριστούγεννα περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Με το έλκηθρό του, που τραβάνε εννέα τάρανδοι, ο Άγιος Βασίλης βρισκόταν στις 18.30 πάνω από τη Ρωσία, αφού μοίρασε χαρά και δώρα στα παιδιά της Αυστραλίας, της Ταϊλάνδης και της Κίνας, έχοντας ήδη διανείμει περισσότερα από ένα δισεκατομμύρια δώρα.

«Ο Άγιος Βασίλης απογειώθηκε τώρα από τον Βόρειο Πόλο!», ανακοίνωσε η Norad στις 11.30 το πρωί ώρα Ελλάδας.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ γνωστοποίησε σε δελτίο Τύπου ότι επέτρεψε την είσοδο των ταράνδων του Άη Βασίλη στην αμερικανική επικράτεια, αφού επιβεβαίωσε πως είχαν εμβολιαστεί.

