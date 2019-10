Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Έτοιμος για «μάχη» για να μην διαλυθεί το Facebook

«Αν κάποιος προσπαθεί να απειλήσει την ύπαρξή σου, πας στη μάχη και παλεύεις»

Ο ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ δήλωσε σε εργαζομένους της εταιρείας του, τον περασμένο Ιούλιο, ότι είναι έτοιμος να «πολεμήσει» για να αποκρούσει την αναμενόμενη προσπάθεια της Ελίζαμπεθ Γουόρεν, της υποψήφιας για το χρίσμα των Δημοκρατικών, να σπάσει σε κομμάτια τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο, στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος το 2020.

«Κάποιος σαν την Ελίζαμπεθ Γουόρεν πιστεύει ότι η λύση είναι να διαλύσει τις εταιρείες. Αν (η Γουόρεν) εκλεγεί πρόεδρος, τότε στοιχηματίζω ότι θα έχουμε δικαστική μάχη και στοιχηματίζω ότι θα την κερδίσουμε. Και παρ' όλ' αυτά κάτι τέτοιο θα ήταν απαίσιο για εμάς; Φυσικά.», είπε ο Ζούκερμπεργκ, σύμφωνα με τις ηχογραφημένες δηλώσεις του που αναρτήθηκαν στον εξειδικευμένο ιστότοπο The Verge.

«Δεν επιθυμώ να εμπλακώ σε μια μεγάλη νομική διαμάχη εναντίον της ίδιας της κυβέρνησής μας. Όμως σε τελική ανάλυση, αν κάποιος προσπαθεί να απειλήσει την ύπαρξή σου, πας στη μάχη και παλεύεις», συνέχισε.

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας, όπως οι εταιρείες Facebook και Google, είναι αντιμέτωποι σε διάφορες αμερικανικές Πολιτείες με πολλές έρευνες για τις πρακτικές τους που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Οι καταγγελίες σε βάρος τους είναι πολλές σε τομείς που αφορούν από την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι και την κυριαρχία τους στη διαφημιστική αγορά.

Τον Μάρτιο, η Γουόρεν είχε ζητήσει τη διάλυση της Amazon.com Inc, της Facebook Inc και της Alphabet Inc. Μετά τη διαρροή των δηλώσεων του Ζούκερμπεργκ, απάντησε μέσω του Twitter. «Το «απαίσιο» θα ήταν να μην διορθώσουμε το διεφθαρμένο σύστημα που επιτρέπει σε εταιρείες κολοσσούς όπως η Facebook να επιδίδονται σε παράνομες αντιανταγωνιστικές πρακτικές, να ποδοπατούν τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ιδιωτικότητα» ανέφερε.

Στις ηχογραφημένες δηλώσεις του, ο Ζούκερμπεργκ ακούγεται επίσης να λέει ότι η διάλυση των μεγάλων εταιρειών δεν θα μειώσει τον κίνδυνο παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες. Θα συμβεί το αντίθετο, επειδή "οι εταιρείες δεν μπορούν πλέον να συντονιστούν και να συνεργαστούν".

Ο Ζούκερμπεργκ προκάλεσε γέλια στο ακροατήριό του όταν είπε ότι τα ποσά που επενδύει το Facebook για την ασφάλεια είναι μεγαλύτερα από όλα τα έσοδα του Twitter.

Και άλλοι υποψήφιοι για το χρίσμα των Δημοκρατικών έχουν επικρίνει το Facebook για τις πρακτικές του, όπως οι γερουσιαστές Μπέρνι Σάντερς και Καμάλα Χάρις, που έχουν δηλώσει ότι θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η περίπτωση διάλυση της εταιρείας σε μικρότερα κομμάτια.