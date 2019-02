Έπεσε το Facebook – Προβλήματα σύνδεσης σε πολλές χώρες

Η πρόσβαση στο Facebook, αντιμετωπίζει προβλήματα σε πολλές χώρες. Το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει πέσει σε πολλές χώρες όπως φαίνεται, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Όσοι επιχειρούν να συνδεθούν, έρχονται «αντιμέτωποι» με λευκή σελίδα.

Αναφορές για προβλήματα υπάρχουν μεταξύ άλλων από χρήστες στην Ελλάδα, την Πολωνία, τη Δανία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και αρκετές άλλες χώρες. Φαίνεται πάντως πως τα προβλήματα λύθηκαν και η ιστοσελίδα λειτουργεί κανονικά.

Facebook is having issues since 11:23 AM ESThttps://t.co/RKoZl9z9of

RT if it's down for you as well #FBdown pic.twitter.com/2Y0YhFOcfs

— Outage.Report (@ReportOutage) 6 Φεβρουαρίου 2019