Ο πυραυλοκινητήρας του Έλον Μασκ που θα στείλει τουρίστες στον Άρη

Δισεκατομμυριούχος είναι ότι θέλει κάνει, και αυτό που τον ενδιαφέρει τώρα είναι να φτάσει μέχρι τον Άρη. Ο Έλον Μασκ αποκάλυψε τον «ριζικά επανασχεδιασμένο» κινητήρα Raptor, ο οποίος θα εκτοξεύσει μία μέρα το Super Heavy rocket και το Starship σε αποστολές στον Άρη και πέρα από αυτό.

Το μεγάλο αφεντικό της SpaceX, μοιράστηκε ένα βίντεο στο Twitter από την πρώτη δοκιμή πυροδότησης του πυραυλοκινητήρα Raptor στο Τέξας, δίνοντας και πληροφορίες για τις δυνατότητες που θα του βοηθήσουν να «φτάσει στον Άρη όσο το δυνατόν γρηγορότερα».

Το βίντεο δημοσιεύτηκε λίγες μέρες αφότου το Starship χτυπήθηκε από τους ανέμους 50μιλια την ώρα στο Τέξας και υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η SpaceX έχει αναπτύξει τον κινητήρα Raptor τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του σχεδίου της για την τελική αποστολή τουριστών στον Άρη. Ο Μασκ δήλωσε σε ένα από τα tweet του «πολύ υπερήφανος για την εξαιρετική δουλειά».

At @SpaceX Texas with engineering team getting ready to fire new Raptor rocket engine pic.twitter.com/ACFM8AtY8w

— Elon Musk (@elonmusk) 3 Φεβρουαρίου 2019