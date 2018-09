Ο Έλον Μασκ βρήκε τον πρώτο πελάτη που θέλει να εκτοξευτεί στο διάστημα!

Το πρώτο συμφωνητικό υπέγραψε ένας ιδιώτης, για ένα ταξίδι γύρω από τη Σελήνη πάνω στο νέο γιγάντιο πύραυλο-διαστημικό σκάφος BFR της αμερικανικής Space X, όπως έκανε γνωστό η εταιρεία μέσω Twitter.

Λεπτομέρειες για την ταυτότητα του πελάτη θα αποκαλύψει ο επικεφαλής της εταιρείας Έλον Μασκ τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, πρόκειται για Ιάπωνα (ο Μασκ ανήρτησε μια ιαπωνική σημαία στο Twitter).

«Μόνο 24 άνθρωποι στην ιστορία έχουν πάει στο φεγγάρι, το οποίο κανένας δεν έχει επισκεφθεί από την τελευταία αποστολή Απόλλων το 1972» δήλωσε εκπρόσωπος της Space X. Το πότε θα γίνει το ταξίδι, αναμένεται επίσης να αποκαλυφθεί τη Δευτέρα (πιθανώς θα συμβεί εντός του 2019).

Ο πύραυλος-σκάφος BFR (Big Falcon Rocket) βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή. Θα αποτελεί συνδυασμό του μεγαλύτερου πυραύλου που έχει φτιαχτεί μέχρι σήμερα και ενός διαστημικού σκάφους ικανού να μεταφέρει περίπου 100 επιβάτες προς και από τον 'Αρη από το 2022 και μετά. Και τα δύο (πύραυλος και σκάφος) δεν θα είναι μιας χρήσης, αλλά επαναχρησιμοποιήσιμα.

Ο BFR αναπτύσσεται με βασικό στόχο να ανοίξει το δρόμο για την αποίκιση του 'Αρη, αλλά σε πρώτο στάδιο θα χρησιμοποιηθεί και για άλλες αποστολές, όπως για ταξίδια στη Σελήνη, εκτοξεύσεις δορυφόρων, συλλογή διαστημικών σκουπιδιών, αλλά και για την ταχύτατη μετακίνηση ανθρώπων -εν είδει αεροπλάνου- στη Γη, κάνοντας πχ. το ταξίδι Νέα Υόρκη-Λονδίνο σε μόνο 29 λεπτά.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk

— SpaceX (@SpaceX) 14 Σεπτεμβρίου 2018