Η Nintendo «σκότωσε» τον αδελφό του Mario σοκάροντας τους fans

Οι fans του Super Mario συγκλονίστηκαν όταν η Nintendo παρουσίασε τον θάνατο του αδελφού του πρωταγωνιστή, απεικονίζοντας μάλιστα την ψυχή του την ώρα που φεύγει από το σώμα του.

Ο θάνατος του εικονικού χαρακτήρα συνέβη κατά τη διάρκεια του Nintendo Direct, που είναι βασικά μια ηλεκτρονική παρουσίαση νέων trailers.

Κατά τη διάρκεια του τρέιλερ Super Smash Bros Ultimate, οι θεατές είδαν τον Luigi νευρικά να περπατά στο κάστρο του δράκου. Όλα ήταν καλά μέχρι που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με ένα θεριστή, που τον έκανε να λιποθυμήσει από φόβο. Καθώς πέφτει στα γόνατά, ο θεριστής τον μαχαιρώνει με ένα τεράστιο δρεπάνι.

Ευτυχώς, ένας διάσημος κυνηγός βαμπίρ που ονομάζεται Simon Belmont, γνωστός στους οπαδούς από το παιχνίδι Castlevania, εκδικήθηκε για το θάνατό του σκοτώνοντας τον θεριστή.

Ακολούθως, φαίνεται το φάντασμα του Λουίτζι προσπαθώντας να επιστρέψει στο σώμα του, αλλά δεν είναι γνωστό αν το κάνει.



Όμως, καθώς οι αναστατωμένοι θαυμαστές του vigeo game πλημμύρισαν το διαδίκτυο, η Nintendo αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις γράφοντας σε Twitter «Ο Λουίτζι είναι εντάξει»,

Ήταν μάλλον αναγκαία μια τέτοια διευκρίνηση στους χιλιάδες οπαδούς του Mario - ο οποίος βρίσκεται στα εικονικά πράγματα από τη δεκαετία του 1980 και έχει fans όλων των ηλικιών.

Η σκηνή ήταν ασυνήθιστα φρικτή για τη Nintendo, γράφει το BBC, και τάραξε τους fans οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο στα social media για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.

Το Super Smash Bros Ultimate θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

JESUS CHRIST pic.twitter.com/KDPLVk7opz

when Luigi got his soul snatched I felt that

— Squiglypuff (@SquiglyPuff) 9 Αυγούστου 2018