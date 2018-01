Τα 5 ονόματα που προτείνει ο Νίμιτς για τα Σκόπια

Μετά την αρνητική πρώτη αντίδραση, η ΠΓΔΜ δείχνει τάσεις συμβιβασμού

Πέντε ονόματα φέρεται να πρότεινε τους διαπραγματευτές Ελλάδος και πΓΔΜ την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη ο Μάθιου Νίμιτς.

Μετά την συνάντηση, ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ δήλωσε ότι θεωρεί μη ρεαλιστική μία λύση η οποία δεν θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία», ενώ οι προτάσεις του βασίζονται στο «τι συζητούν οι δύο χώρες και ένα βοηθητικό πλαίσιο».

Επισήμανε ότι οι ιδέες του ως σύνολο είναι νέες, επειδή είναι ένας νέος συνδυασμός απόψεων, και τόνισε πως όταν γίνονται συνομιλίες για ένα ζήτημα, μια διαφορά για 25 χρόνια, είναι σχεδόν απίθανο να καταλήξουμε σε κάτι εντελώς νέο.

Σύμφωνα με το «Βήμα» τα ονόματα που φέρεται να πρότεινε ο Νίμιτς είναι στα σλαβικά και είναι τα ακόλουθα:

Republika Nova Makedonija (Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας),

Republika Severna Makedonija (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας),

Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας),

Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη) και

Republika Makedonija (Skopje) (Δημοκρατία της Μακεδονίας Σκόπια).

Η σύντομη γραφή των ονομάτων προτείνεται αντιστοίχως να είναι:

Nova Makedonija,

Severna Makedonija,

Gorna Makedonija,

Vardarska Makedonija και

Makedonija (Skopje).

Ζήτημα ταυτότητας δεν φαίνεται να υπάρχει στη δέσμη ιδεών Νίμιτς. Υπάρχει αναφορά στη γλώσσα όπου προτείνεται εναλλακτικά είτε η γραφή «makedonski» είτε μία πιο περιγραφική της ονομασία, πχ «επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Νέας Μακεδονίας».

Ανάλογη τακτική ακολουθείται και στο ζήτημα της υπηκοότητας, όπου προτείνεται είτε η σλαβική γραφή «makedonska» είτε η περιγραφή πχ «nationality of the Republika on Nova Makedonija».

Οι αντιδράσεις

Αρνητική ήταν η πρώτη αντίδραση της ΠΓΔΜ στις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίμιτς, με τον εκπρόσωπο της χώρας στις διαπραγματεύσεις, Βάσκο Ναουμόφσκι, να δηλώνει ότι οι προτάσεις «απέχουν πολύ από μία αξιοπρεπή λύση».

«Κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει νέο όνομα σε άλλη χώρα, ούτε ο ΟΗΕ έχει το δικαίωμα να επιβάλει νέο όνομα σε κράτος μέλος του. Η χώρα μας έχει όνομα, το οποίο είναι "Δημοκρατία της Μακεδονίας" ένα όνομα που αποτελεί τη βάση της ταυτότητάς μας» δήλωσε.

Ωστόσο, σήμερα τα Σκόπια «αδειάζουν» τον διαπραγματευτή τους και δείχνουν τάσεις συμβιβασμού.

Η κυβέρνηση της πΓΔΜ εκτίμησε ότι μετά τη χθεσινοβραδινή συνάντηση, και με βάση τη δέσμη ιδεών που παρουσίασε ο Νίμιτς για την επίλυση του θέματος του ονόματος, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η διαδικασία μπροστά και η έκβασή της θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα των δύο πλευρών για συμβιβασμό.