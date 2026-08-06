Κοινή ανακοίνωση 22 πρώην στελεχών της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» κατά της Καρυστιανού – Γιατί αποχώρησαν από το κόμμα

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Καταγγελίες για συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Σε νέα φάση περνά η εσωκομματική κρίση στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς 22 πρώην στελέχη του κόμματος δημοσιοποίησαν κοινή ανακοίνωση με την οποία ασκούν σκληρή κριτική στη Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για έλλειψη δημοκρατικών διαδικασιών, αδιαφάνεια και συγκεντρωτική λειτουργία.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται ο Θανάσης Αυγερινός, η Κατερίνα Μουτσάτσου και ο Βασίλης Κοκοτσάκης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αποχώρησή τους δεν συνδέεται με προσωπικές φιλοδοξίες ή διεκδίκηση θέσεων, αλλά αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή.

Στην ανακοίνωσή τους απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι εγκατέλειψαν το κόμμα επειδή δεν τους ανατέθηκαν αξιώματα ή ρόλοι. «Δεν αποχωρήσαμε επειδή μας έλειψαν οι καρέκλες. Δεν αποχωρήσαμε επειδή δεν μας δόθηκαν αξιώματα. Δεν αποχωρήσαμε επειδή "δεν αντέξαμε"», αναφέρουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι λόγοι της αποχώρησής τους σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού φορέα.

Όπως υποστηρίζουν, η αρχική φιλοσοφία της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ήταν η δημιουργία ενός κινήματος πολιτών, όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν με διαφάνεια και ουσιαστική συμμετοχή της βάσης.

Τα πρώην στελέχη υποστηρίζουν ότι στην πορεία το κόμμα απομακρύνθηκε από τις ιδρυτικές του αρχές, κάνοντας λόγο για συγκέντρωση των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, οι συλλογικές διαδικασίες υποκαταστάθηκαν από ένα ιδιαίτερα συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, ενώ γίνεται λόγος για πρακτικές που, όπως αναφέρουν, δεν συνάδουν με τις αρχές της εσωκομματικής δημοκρατίας.

Παράλληλα, τονίζουν ότι η διαφορετική άποψη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υπονόμευση, επισημαίνοντας πως «η κριτική δεν είναι προδοσία, η διαφωνία δεν είναι υπονόμευση και η αποχώρηση δεν αποτελεί έλλειψη χαρακτήρα».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων, με τους υπογράφοντες να θέτουν σειρά ερωτημάτων προς την ηγεσία.

Μεταξύ άλλων ζητούν να διευκρινιστεί ποιος αποφασίζει για τα κρίσιμα ζητήματα του κόμματος, με ποιες διαδικασίες λαμβάνονται οι αποφάσεις, πώς συμμετέχουν τα μέλη και ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των στελεχών.

Όπως επισημαίνουν, η δημοκρατική λειτουργία ενός πολιτικού φορέα δεν κρίνεται μόνο από τους στόχους του, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και διοικείται.

Η κοινή ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά τις δημόσιες αντιπαραθέσεις που προηγήθηκαν μεταξύ της ηγεσίας της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» και του Θανάση Αυγερινού, αλλά και τις διαδοχικές αποχωρήσεις στελεχών από το κόμμα.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε λόγο για «συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης και υφαρπαγής της ηγεσίας», με τον Θανάση Αυγερινό να απαντά μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η κρίση στο εσωτερικό της παράταξης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις αποχωρήσεις στελεχών να εντείνουν το κλίμα αντιπαράθεσης γύρω από τη Μαρία Καρυστιανού και την πορεία του κόμματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η αποχώρηση δεν είναι έλλειψη χαρακτήρα. Είναι δικαίωμα και, όταν χρειάζεται, στάση αρχής»

Με αφορμή πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της κ. Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αποχωρήσεις στελεχών από το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», θεωρούμε αναγκαίο να απαντήσουμε συλλογικά, καθαρά και χωρίς υπεκφυγές.

Δεν θα επιτρέψουμε να παρουσιαστούν οι αποχωρήσεις μας ως αποτέλεσμα προσωπικών φιλοδοξιών, προσωπικών ατζεντών, έλλειψης αντοχής ή ακόμη χειρότερα ως ένδειξη «χαρακτήρα».

Γνωρίζουμε πολύ καλά γιατί μπήκαμε σε αυτό το εγχείρημα. Και γνωρίζουμε εξίσου καλά γιατί αποχωρήσαμε.

Δεν αποχωρήσαμε επειδή μας έλειψαν οι καρέκλες. Δεν αποχωρήσαμε επειδή δεν μας δόθηκαν αξιώματα. Δεν αποχωρήσαμε επειδή «δεν αντέξαμε». Αποχωρήσαμε ακριβώς επειδή αρνηθήκαμε να συμβιβαστούμε με πρακτικές που θεωρήσαμε ασύμβατες με τις αρχές για τις οποίες ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα.

Και οι λόγοι των αποχωρήσεών μας, παρά τις διαφορετικές προσωπικότητες και τις διαφορετικές διαδρομές μας, παρουσιάζουν σημαντικές κοινές αναφορές.

Πιστέψαμε στην ιδέα ενός πραγματικού κινήματος πολιτών, το οποίο θα οικοδομούνταν από τη βάση προς την κορυφή. Πιστέψαμε ότι επιδιώκαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών ,για Αλήθεια, Δικαιοσύνη και Λογοδοσία. Ένα πραγματικό Κίνημα Πολιτών ενάντια στη σήψη του πολιτικού συστήματος.

Πιστέψαμε ότι οι πολίτες θα είχαν ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωση των οργάνων, των διαδικασιών και των αποφάσεων.

Στην πορεία, όμως, διαπιστώσαμε πρακτικές συγκέντρωσης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε έναν περιορισμένο κύκλο προσώπων, χωρίς την αντίστοιχη θεσμική και δημοκρατική νομιμοποίηση. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια και θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, με λογικές “αυλών”, μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών.

Αυτό δεν είναι μια προσωπική μας εντύπωση που πρέπει να απορριφθεί. Είναι μια πολιτική και οργανωτική διαφωνία που δικαιούμαστε να εκφράζουμε.

Σε ένα δημοκρατικό εγχείρημα η διαφορετική άποψη δεν μπορεί να θεωρείται εχθρική πράξη. Η κριτική δεν είναι προδοσία. Η διαφωνία δεν είναι υπονόμευση. Η αποχώρηση δεν είναι έλλειψη χαρακτήρα.

Και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει επειδή δεν μπορεί πλέον να συνυπάρξει με μια πολιτική ή οργανωτική πραγματικότητα που θεωρεί λανθασμένη, δεν οφείλει να απολογείται για την αξιοπρέπειά του.

Αντιθέτως, ίσως αυτό ακριβώς να αποτελεί ένδειξη συνέπειας. Υπήρξαν ζητήματα που για ορισμένους από εμάς δεν ήταν απλώς οργανωτικές διαφωνίες αλλά ζητήματα αρχής.

Υποστηρίζουμε κάτι διαφορετικό, ότι ένα πολιτικό εγχείρημα που διεκδικεί να εκφράσει την κοινωνική δικαιοσύνη οφείλει να σταθμίζει όχι μόνο τη νομιμότητα, αλλά και την ηθική διάσταση των επιλογών του και συλλογικά και προσωπικά.Ένα κίνημα που ζητά από τους πολίτες να το εμπιστευθούν οφείλει να λειτουργεί με κανόνες που είναι γνωστοί και ξεκάθαροι σε όλους.

Η καταστατική συγκρότηση οργάνων, η εκλογή προσώπων, η αξιολόγηση υποψηφίων και η λήψη αποφάσεων πρέπει να διέπονται από σαφή, αντικειμενικά και δημοκρατικά κριτήρια.

Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να εμπιστευθούν ένα νέο πολιτικό μοντέλο και ταυτόχρονα να τους ζητούμε να αποδεχθούν διαδικασίες που δεν έχουν προηγουμένως θεσμοθετηθεί με τρόπο διαφανή και δημοκρατικό..

Η Δημοκρατία δεν αρχίζει όταν ολοκληρωθεί η στελέχωση. Αρχίζει από τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνεται ένας δημοκρατικός φορέας.

Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η λογική σύμφωνα με την οποία, όποιος αποχωρεί πρέπει να θεωρείται ότι απομακρύνεται από τις αρχές του εγχειρήματος.

Ας είμαστε ξεκάθαροι:

Δεν αποχωρήσαμε από τις αρχές μας. Αποχωρήσαμε επειδή θεωρήσαμε ότι οι αρχές αυτές δεν υπηρετούνταν πλέον με τον τρόπο που εμείς πιστεύαμε ότι πρέπει. Αυτό είναι ουσιαστική διαφορά & δεν μπορεί να διαγραφεί με χαρακτηρισμούς.

Ακούσαμε την άποψη ότι «όποιος φεύγει δείχνει τον χαρακτήρα του». Συμφωνούμε.

Πράγματι, η αποχώρηση δείχνει χαρακτήρα. Δείχνει αν ένας άνθρωπος είναι διατεθειμένος να παραμείνει σε έναν χώρο μόνο και μόνο για να διατηρήσει τη θέση του ή αν είναι έτοιμος να αποχωρήσει όταν οι πράξεις και οι αρχές πάψουν να συμβαδίζουν.

Ο δικός μας χαρακτήρας δεν κρίνεται από το αν παραμείναμε. Κρίνεται από το αν μείναμε πιστοί σε αυτά που πιστεύαμε όταν αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε.

Οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε ανάγκη το συγκεκριμένο εγχείρημα για να αποκτήσουμε δημόσια αναγνωρισιμότητα, επαγγελματική υπόσταση ή πολιτική παρουσία. Είχαμε ήδη τη δική μας διαδρομή. Μπήκαμε επειδή πιστέψαμε ότι μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι διαφορετικό.

Και ακριβώς επειδή το πιστέψαμε, πονά περισσότερο όταν διαπιστώνουμε ότι αυτό που οραματιστήκαμε κινδυνεύει να αποκτήσει χαρακτηριστικά από εκείνα που υποσχέθηκε ότι θα αφήσει πίσω του.

Δεν επιθυμούμε προσωπική σύγκρουση με την κ. Καρυστιανού ούτε με κανένα άλλο πρόσωπο.

Δεν έχουμε ανάγκη από χαρακτηρισμούς. Έχουμε ανάγκη από απαντήσεις. Ποιος αποφασίζει;

Με ποια διαδικασία; Ποιος ελέγχει ποιον; Πώς συμμετέχει πραγματικά η βάση; Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια; Ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής προσώπων;

Και, κυρίως, ποια είναι η πραγματική θέση των πολιτών μέσα σε ένα Κίνημα που δημιουργήθηκε στο όνομά τους; Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέσαμε.

Και επειδή δεν λάβαμε τις απαντήσεις που θεωρούσαμε αναγκαίες, επιλέξαμε τον δρόμο της αποχώρησης. Δεν αποχωρήσαμε από την Ελπίδα και ότι πιστεύαμε ότι εξέφραζε.

Αποχωρήσαμε από ένα συγκεκριμένο οργανωτικό και πολιτικό μοντέλο. Δεν αποχωρήσαμε από την ανάγκη για διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη και ασφαλώς δεν αποχωρήσαμε από τους πολίτες που πίστεψαν σε μια διαφορετική Ελλάδα.

Αυτές οι αρχές δεν ανήκουν σε κανένα πρόσωπο και σε κανέναν κομματικό μηχανισμό, ανήκουν στην κοινωνία

Και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να τις υπηρετούμε, ο καθένας από τον δικό του δρόμο. Δεν ζητούμε να μας πιστέψει κανείς επειδή το λέμε εμείς. Ζητούμε μόνο να μας κρίνει για όσα πραγματικά είπαμε, για όσα πραγματικά κάναμε και για τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους αποχωρήσαμε, γιατί η Δημοκρατία δεν φοβάται αυτούς που αποχωρούν επειδή αρνούνται να σιωπήσουν.

Οι υπογράφοντες:

Κοκοτσάκης Βασίλειος, Αυγερινός Αθανάσιος, Νίκος Ζαρκαδούλας, Λενακάκη Αγγελική, Τζουγανάτος Αθανάσιος, Τάκης Κοτσιόργιος, Ρομπογιαννάκης Αχιλλέας, Ηλίας Μιχαλάς, Κατερίνα Σωτηράκου, Βαμβακάς Κωνσταντίνος, Σοφούλης Μανόλης, Σταύρος Σταυρουλάκης, Φρονιμάκης Γιάννης, Κατερίνα Μουτσάτσου, Μπαγκέρης Ιάσων, Λαινάς Ιωάννης, Παναγιώτα Κάπου, Γιάννης Γρηγορίου, Ηρώ Βουρδούμπα, Παναγιώτης Παντελάκης, Κλωθάκης Δημήτρης και Μαρία Παιζάκη

Σ.σ.: Με την σειρά αποχώρησης».