Ανδρουλάκης: Η πολιτική προστασία πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα – Για να μη μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη

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«Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές»

Την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές με την καταβολή της πρώτης αρωγής και του συνόλου των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος μετέβη σήμερα στο Πόρτο Γερμενό και ενημερώθηκε από κατοίκους, πυροσβέστες και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, που συνοδευόταν και από τον υπεύθυνος του ΚΤΕ Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέα Πουλά, υπογράμμισε την αναγκαιότητα η πολιτική προστασία στη χώρα μας να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα ώστε «να μη μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη».

Ειδικότερα σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη στήριξή του στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, «που δοκιμάστηκαν επί πέντε μέρες από την πυρκαγιά», αναφέροντας ότι «τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά», «χάθηκε ένας "πνεύμονας" πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές». Σημείωσε ότι «το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται».

Τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές», για να προσθέσει ότι «όμως, υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα». «Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο; Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ; Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα; Απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης», είπε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μη μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη».