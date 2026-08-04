Το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη – Μητσοτάκης: Μας αφήνεις βαριά κληρονομιά, αποχαιρετούμε έναν πολιτικό που με άλλους της γενιάς του σμίλεψε τον δημόσιο βίο

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Δείτε φωτογραφίες από την Μητρόπολη Αθηνών

Το τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Αυγούστου σε ηλικία 93 ετών, είπαν στην Μητρόπολη Αθηνών όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία συγγενείς, φίλοι, συνοδοιπόροι του στην πολιτική, πολιτικοί αντίπαλοί του αλλά και πολίτες.

Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Επίσης, παρευρέθησαν υπουργοί, πολλοί βουλευτές, κρατικοί αξιωματούχοι και γενικοί γραμματείς υπουργείων, ανάμεσά τους και ο γγ Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου.

«Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από τον δημόσιο βίο αλλά με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε», ανέφερε στον επικήδειο λόγο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, στην μακρά πορεία του, ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε.

«Παρών σε όποια μάχη χρειάστηκε να δώσει. Ξεχωριστή ανάμεσά τους τη διαμόρφωση του Συντάγματος. "Πίστευα και πιστεύω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές" είχε πει. Αγαπητός σε φίλους και πολιτικούς αντιπάλους. Και εγώ τον είχα παρακολούθησει ως στενό συνεργάτη του πατέρα μου. Συγκρατώ τις πολύτιμες συμβουλές του», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.

«Τώρα από το μυαλό όλων μας περνά σαν ντοκιμαντέρ η δική του διαδρομή. Δίπλα στον Κωσταντίνο Καραμανλή. Άξιο οικογενειάρχη. Ευτύχησε να δει τα παιδιά του να προκόβουν. Η μοίρα θέλησε να φύγει ανήμερα των γενεθλίων του, βλέποντας την πατρίδα του να προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά. Την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα . Αυθεντική πολιτική ευγένεια. Για όλα αυτά η Ελλάδα και η παράταξη μας σε ευχαριστούμε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ο γιος του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Μιλτιάδης, στο επικήδειο λόγο που εκφώνησε, επεσήμανε ότι ο πατέρας του ήταν αυστηρός και δίκαιος.

«Αγάπησες τη ζωή και τη δημιουργία. Όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για τη διαδρομή σου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, και σημείωσε πως ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έδειχνε τον δρόμο με τις συμβουλές του.

«Σε στεναχώρησε η απόφασή μου να αποχωρήσω από την πολιτική. Στο τέλος, όμως, με δικαίωσες. Μας έμαθες τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον να ζεις με αρχές», πρόσθεσε.

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον τελευταίο καραμανλικό που υπηρέτησε τον εθνάρχη από την ΕΡΕ μέχρι τέλους», τόνισε και συμπλήρωσε: «Ήξερες πολύ καλά την Ελλάδα από άκρη σε άκρη. Αγάπησες και αγαπήθηκες από τον απλό κόσμο. Ήθελες η Ελλάδα να προχωρά μπροστά χωρίς να άφηνε κανένα πίσω».

«Όταν ήρθε η στιγμή ήσουν εσύ που πέρασες τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Δεν μέτρησες το πολιτικό κόστος. Πάλεψες για τη δημοκρατία κα φυλακίστηκες για αυτήν. Πίστευες στην Ευρώπη και δούλεψες για την ευρωπαϊκή μας πορεία. Ο πατέρας μας υπήρξε σπουδαίος κοινοβουλευτικός. Πάντα μου έλεγε η θέση του βουλευτή είναι στη Βουλή, όχι στα κανάλια», επεσήμανε για να υπογραμμίσει: «Στα μεγάλα θεσμικά θέματα αναζήτησε τη συναίνεση. Αυτή η ισορροπία χαρακτήρισε όλη την πολιτική του διαδρομή. Αν μας ρωτούσε κάποιος ποια ήταν η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του θα απαντούσαμε ο τρόπος που υπηρέτησε τα αξιώματα».

Ο κ. Βαρβιτσιώτης μίλησε και για το συγγραφικό έργο του πατέρα του.

«Δεν ήθελες να αφήσεις πίσω σου απλά αναμνήσεις, ήθελες να αφήσεις κληρονομιά. Αγάπησες πολύ τη Λακωνία. Θέλησες να μας συνδέσεις με αυτόν τον ιστορικό και ευλογημένο τόπο», υπογράμμισε και κατέληξε: «Πατέρα, έζησες μια ζωή γεμάτη και έφυγες και έχοντας κερδίσει τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων, την εκτίμηση όλων συνεργάστηκαν μαζί σου, την αγάπη της οικογένειας σου. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις, πλέον, μόνο σε εμάς. Ανήκεις στην ιστορία. Καλό σου ταξίδι. Σε ευχαριστούμε για όλα».

«Ειναι τιμή μου που είμαι εγγονή σου», είπε, μεταξύ άλλων, φανερά συγκινημένη η εγγονή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία.