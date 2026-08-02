Γεραπετρίτης: «Απολύτως ψευδές» δημοσίευμα κυριακάτικου φύλλου εφημερίδας – Αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του

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Ο ΥΠΕΞ κάνει λόγο για «μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης»

Απολύτως ψευδές και αποκυήματα φαντασίας χαρακτηρίζει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ανακοίνωσή του και καλεί την εφημερίδα να ανασκευάσει.

«Στο φύλλο της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026, η εφημερίδα "Εστία" αναφέρεται σε δήθεν δείπνο, το οποίο είχα στην οικία "επιχειρηματία" με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 'Αννα Διαμαντοπούλου και Μανώλη Χριστοδουλάκη», σημειώνει ο κ. Γεραπετρίτης. «Συνοδεύεται δε, από μονταρισμένη φωτογραφία, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, που εμφανίζει τους τρεις μας ως συνδαιτυμόνες, παραθέτοντας μάλιστα αναλυτικές λεπτομέρειες της ανύπαρκτης μεταξύ μας συζήτησης».

«Τόσο το δημοσίευμα, όσο και το οπτικό υλικό είναι στο σύνολό τους απολύτως ψευδή και αποκυήματα φαντασίας», τονίζει.

«Εικάζω δε ότι ανάλογη κατηγορηματική διάψευση θα υπάρξει και εκ μέρους των αναφερόμενων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουδέποτε έχω συναντήσει ιδιωτικά», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, προσθέτει, «η εφημερίδα ουδέποτε ζήτησε την άποψή μου για το θέμα και ενήργησε σε πλήρη αντίθεση με κάθε έννοια στοιχειώδους δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Το δημοσίευμα δε αυτό έρχεται σε συνέχεια και άλλων αστοιχείωτων πρωτοσέλιδων της συγκεκριμένης εφημερίδας που στρέφονται προσωπικά και ονομαστικά εναντίον μου, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και μυθεύματα».

«Είναι στα δικά μου μάτια πλέον εντελώς προφανές ότι πρόκειται σαφώς περί προσωπικής μου στοχοποίησης, αλλά και εκ του αποτελέσματος σοβαρής διατάραξης του πολιτικού συστήματος. Οι πολίτες έχουν γνώση για να αντιλαμβάνονται τα εξόφθαλμα ψεύδη και ό,τι τα υποκινεί».

«Κατ' ελάχιστον αναμένω την πλήρη και αμελλητί ανασκευή του δημοσιεύματος από την εφημερίδα», καταλήγει.