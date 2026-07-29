Χρυσοχοΐδης: Η λογοδοσία δεν περιορίζει την Αστυνομία, την κάνει καλύτερη

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«Δεν αρκεί να συλλαμβάνεται ο δράστης μιας μεμονωμένης πράξης. Στόχος μας είναι να αποκαλύπτεται το δίκτυο»

Λιγότερα εγκλήματα, περισσότερες εξιχνιάσεις, ταχύτερη ανταπόκριση, εντονότερη παρουσία όπου υπάρχει ανάγκη, διαφάνεια και λογοδοσία, είναι οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την Ελληνική Αστυνομία, όπως υπογράμμισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη Τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο, κατά τη διάρκεια παρουσίασης των στοιχείων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, αλλά και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος για το Α' Εξάμηνο του 2026 και των στόχων για το επόμενο εξάμηνο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χρυσοχοΐδης στις «αξιοσημείωτες επιτυχίες» της Υπηρεσίας του οργανωμένου εγκλήματος Β. Ελλάδος αναφορικά με τα πλήγματα που κατάφερε εναντίον των τουρκικών εγκληματικών ομάδων που διακινούν όπλα, ναρκωτικά και προβαίνουν σε δολοφονίες μελών τους, λέγοντας:

«Το κρίσιμο πολιτικό μήνυμα είναι: Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία εγκληματική ομάδα να αποκτήσει ζωτικό χώρο στις γειτονιές, στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στη νυχτερινή ζωή ή στην οικονομία της πόλης. Δεν αρκεί να συλλαμβάνεται ο δράστης μιας μεμονωμένης πράξης. Στόχος μας είναι να αποκαλύπτεται το δίκτυο, να κατάσχονται τα όπλα και τα ναρκωτικά, να ακολουθείται το χρήμα και να αφαιρούνται τα παράνομα περιουσιακά οφέλη».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, τεχνογνωσία και συντονισμό ενεργειών.

«Το οργανωμένο έγκλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με εμφανή παρουσία. Απαιτεί πληροφορία, ανάλυση, διείσδυση, τεχνογνωσία, οικονομική έρευνα και υπομονή. Απαιτεί να μην περιοριζόμαστε στο τελευταίο εκτελεστικό μέλος, αλλά να φτάνουμε στη δομή, στην ηγεσία, στη χρηματοδότηση και στα παράνομα κέρδη της εγκληματικής οργάνωσης», είπε ο κ. Χρυσοχοιδης και συνέχισε:

«Οι επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν αποδεικνύουν αυτήν ακριβώς τη μετάβαση: Από την αποσπασματική σύλληψη στην αποδόμηση ολόκληρων δικτύων. Εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, παράνομες καλλιέργειες, δίκτυα βίας και οπλοκατοχής, αλλά και η διασύνδεση οπαδικής βίας με άλλες εγκληματικές ενέργειες, αποτέλεσαν αντικείμενο μεθοδικών ερευνών».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε ξεχωριστά στις επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας , ανά τομέα, απέναντι σε κάθε παραβατική ενέργεια και συμπεριφορά, που απειλεί τη ζωή και την περιουσία και μειώνει το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Αναφέρθηκε, δε, στα βήματα που έγιναν για τον εκσυγχρονισμό της Τροχαίας και την εντατική αστυνόμευση για την οδική ασφάλεια, την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας με το panic batton και τα τρία γραφεία υποδοχής κακοποιημένων γυναικών, την πάταξη της τρομοκρατίας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων, την εξιχνίαση ληστειών, κλοπών, απατών και διαρρήξεων και προσέθεσε:

«Για το δεύτερο εξάμηνο, οι προτεραιότητες μας είναι συγκεκριμένες: περισσότερη εμφανής αστυνόμευση σε κάθε γειτονιά, ταχύτερη ανταπόκριση στα περιστατικά, στοχευμένες δράσεις κατά της μικρομεσαίας εγκληματικότητας, ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και των ανηλίκων, εντατικοί έλεγχοι για τις επικίνδυνες τροχονομικές παραβάσεις και ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος, με έρευνες που θα φτάνουν έως την ηγεσία και τα παράνομα περιουσιακά τους οφέλη».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε επίσης ότι όλα αυτά είναι απαραίτητο να γίνονται με διαφάνεια και λογοδοσία, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, με στόχο την ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας των πολιτών.

«Ο απολογισμός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης δείχνει ότι η συστηματική δουλειά έχει αποτέλεσμα. Η αυξημένη παρουσία στις γειτονιές, οι πεζές και εποχούμενες περιπολίες, οι στοχευμένοι έλεγχοι, η ταχεία επέμβαση και η καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών συγκροτούν ένα ενιαίο σχέδιο. Δεν πρόκειται για αποσπασματικές εξορμήσεις. Πρόκειται για συνεχή αστυνόμευση, με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε περιοχής και κάθε μορφής παραβατικότητας», είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και συμπλήρωσε:

«Θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα, να αξιολογούμε τις υπηρεσίες με μετρήσιμους στόχους και να διορθώνουμε ό,τι δεν λειτουργεί. Η λογοδοσία δεν περιορίζει την Αστυνομία. Την κάνει καλύτερη, πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική».

Βελτίωση των δεικτών αντιμετώπισης εγκληματικότητας το Α' εξάμηνο του 2026

Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, υποστράτηγος Γεώργιος Τζήμας παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία, σημειώνοντας ότι καταγράφεται μείωση στους δείκτες εγκληματικότητας που επηρεάζουν άμεσα το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Τόνισε, επίσης, πως οι υπηρεσίες λειτούργησαν πάνω σε τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης, με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, την ενίσχυση της παρουσίας και άμεση ανταπόκριση, την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την έμφαση στην κοινωνική αστυνόμευση και τα θετικά αποτελέσματα στην Οδική Ασφάλεια. Το πλαίσιο των δράσεων για την αποφασιστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων παρουσίασε ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης. Επιπλέον, ο επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Διευθυντής Αριστείδης Μίντζας παρουσίασε τον απολογισμό, αλλά και το κοινωνικό αποτύπωμα του έργου της Υποδιεύθυνσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 670 πυροβόλα όπλα, 17 υποπολυβόλα και 67.990 φυσίγγια απομακρύνθηκαν από τα χέρια εγκληματιών και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά ύψους 10.850.000 ευρώ, και 4.291 χρυσές λίρες και ράβδοι χρυσού, καθώς και 895 οχήματα.

Στο οργανωμένο έγκλημα καταγράφηκαν 4.770 διώξεις, 2.791 συλλήψεις και 745 προφυλακίσεις. Οι επιτυχείς υποθέσεις αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ επιμέρους επιχειρησιακοί δείκτες παρουσίασαν αύξηση από 79% έως 150%.

Ειδικότερα, μόνο από τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις κατασχέθηκαν 233 όπλα, έγιναν 64 συλλήψεις και 20 διοικητικές απελάσεις.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι κλοπές και διαρρήξεις μειώθηκαν κατά 5,17%, από 3.711 υποθέσεις σε 3.519. Οι συλλήψεις παρέμειναν σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Οι μικροκλοπές στον δημόσιο χώρο μειώθηκαν κατά 27,95%. Σε βάθος πενταετίας οι κλοπές στην πόλη έχουν μειωθεί κατά 54,32%, ενώ το ποσοστό εξιχνίασης ανέρχεται σε 21,93%.

Οι ληστείες μειώθηκαν κατά 6,47%. Συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη 46 δράστες. Οι ληστείες σε δημόσιο χώρο μειώθηκαν κατά 14,70% και οι ληστείες σε οικίες κατά 50%. Σε βάθος πενταετίας οι ληστείες έχουν μειωθεί κατά 36,65%, με ποσοστό εξιχνίασης 58,49%.

Στα ναρκωτικά διαχειρίστηκαν 1.160 υποθέσεις, πραγματοποιήθηκαν 1.253 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Δεν καταγράφηκε θάνατος από ναρκωτικά στο πεδίο αρμοδιότητας των υπηρεσιών.

Στην παράνομη οπλοκατοχή και στα εκρηκτικά διαχειρίστηκαν 486 υποθέσεις και συνελήφθησαν 347 δράστες.

Στις απάτες αντιμετωπίστηκαν υποθέσεις οικονομικής και ηλεκτρονικής εγκληματικότητας μέσω ειδικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας.

Στην ενδοοικογενειακή βία λειτούργησαν τρία εξειδικευμένα γραφεία, τα οποία διαχειρίστηκαν το 79% των συνολικών υποθέσεων του πρώτου εξαμήνου του 2026. Προστατεύθηκαν 805 θύματα, αντιμετωπίστηκαν 422 δράστες και περίπου το 10% των περιστατικών συνδέθηκε με ενεργοποίηση Panic Button.

Στην οδική ασφάλεια τα τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν κατά 4% και οι παθόντες κατά 8%. Οι παραβάσεις που αφορούν ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν κατά 32%.

Στην αθλητική βία καταγράφηκαν 292 υποθέσεις σε αθλητικές διοργανώσεις. Τα επεισόδια μειώθηκαν κατά 16,3% και οι συλλήψεις αυξήθηκαν κατά 175%.

Στη νεανική παραβατικότητα και στην προστασία ανηλίκων πραγματοποιήθηκαν 7.145 έλεγχοι, οι δράσεις αυξήθηκαν κατά 13,75% και καταγράφηκαν 12 συλλήψεις για παροχή αλκοόλ σε ανηλίκους.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν τρεις αστυνομικές επιχειρήσεις, με 362 προσαγωγές και 38 συλλήψεις. Έως σήμερα έχουν αποδοθεί 13 χώροι που τελούσαν υπό κατάληψη.

Στο λαθρεμπόριο καυσίμων εντοπίστηκαν 248.000 λίτρα πετρελαίου ναυτιλίας, 178.000 λίτρα μείγματος χημικών διαλυτών, 66.000 λίτρα πετρελαίου κίνησης, 13.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.

Στο λαθρεμπόριο, το εκτιμώμενο οικονομικό αντικείμενο από τα καύσιμα ανέρχεται σε 32.634.500 ευρώ, ενώ υποθέσεις που συνδέονται με εταιρείες και επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε οικονομικό αντικείμενο είναι περί τα 15.218.000 ευρώ.

Από παράνομες συνταγογραφήσεις προέκυψε ζημιά πάνω από 450.000 ευρώ για το Δημόσιο.

Στη συνέντευξη Τύπου παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Υποδιοικητής της Δ.Α.Ο.Ε Ταξίαρχος Σπυρίδων Τσαρδάκας, διευθυντές Αστυνομικών Υπηρεσιών της Βορείου Ελλάδος, άλλοι ανώτατο, ανώτεροι Αξιωματικοί και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.