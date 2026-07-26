Κώστας Τσουκαλάς: Ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται να πολεμά τον λαϊκισμό αλλά τον υπηρετεί με συνέπεια

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«Προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων»

«Προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων» σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για μείωση των τιμών σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια θα προσέφεραν εταιρική κοινωνική ευθύνη αδιευκρίνιστης αξίας και χωρίς πραγματικό αποτύπωμα στην αντλία.

«Όταν το ΠΑΣΟΚ στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο- , η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για «λεφτόδεντρα», σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.

Διατύπωσε το ερώτημα:

Πόθεν έσχες τα χρήματα για τη μείωση που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης κι αν προέρχονται από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων.

Ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε ότι ο Πρωθυπουργός αρέσκεται συχνά να εμφανίζει εαυτόν ως υπεύθυνο και σε «πόλεμο» με τον «λαϊκισμό", αλλά ο ίδιος τον υπηρετεί με συνέπεια.

Έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικής υποκρισίας, τις βαρύγδουπες δηλώσεις ότι τα τρένα απέκτησαν σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS), το οποίο, ανέφερε πως απέκρυπταν ότι «δεν λειτουργεί» στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Υποστήριξε ότι υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολιτικής υποκρισίας, όπως το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που παρουσιάστηκε ως μια μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία.

Πρόκειται συμπλήρωσε για μια επικοινωνιακή άσκηση που επιχειρεί να κρύψει το πραγματικό πρόβλημα Ανάπτυξης. Παράλληλα απηύθυνε σειρά ερωτημάτων για τα αποτελέσματα και τις μελλοντικές κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Ο κ Τσουκαλάς επανέλαβε τη έντονη κριτική του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προς τον Πρωθυπουργό για αθέτηση της δέσμευσης ότι θα καταργήσει τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου.«Η βιωμένη εμπειρία των συνταξιούχων από την κυβέρνηση σας έχει μόνο ένα τίτλο: "Εξαπάτηση"», κατέληξε στο εκτενές σχόλιο του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.