Κοντογεώργης: Ο Τσίπρας έρχεται πάλι με ένα λογαριασμό που δεν βγαίνει στο πλαίσιο του rebranding

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«Με αυτό το ωραίο χαμόγελο που φοράει, τα λέει και ωραία και ευχάριστα, σαν να ήρθε χθες και σαν να προέκυψε από παρθενογένεση»

«Πρέπει να ακούμε τον πρωθυπουργό όταν μιλάει, έχει δώσει δείγματα». Αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ αναφορικά με τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Και πιο αναλυτικά στη συνέχεια, ο Θ. Κοντογεώργης επικαλέσθηκε αυτό που συνεχώς λέει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι, δηλαδή, οι εκλογές θα γίνουν στη «σχετικά συνταγματικά προβλεπόμενη προθεσμία». Αλλά, «πέραν της θεσμικής προσήλωσης, οι κυβερνήσεις εκλέγονται για τέσσερα χρόνια για να κάνουν τη δουλειά τους να διαχειρισθούν κρίσεις, ποια προοπτική δίνουν» -και βάσει όλων αυτών οι πολίτες να κρίνουν, σημείωσε.

Εξ άλλου, παρατήρησε, «κάθε καλοκαίρι γίνεται συζήτηση για πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Είναι η τελευταία χρονιά και άρα είναι λογικό» να υπάρχει μια συζήτηση για τις εκλογές.

Με αφορμή δε, ότι την άλλη εβδομάδα ο πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει τον Ε65, διερωτήθηκε αν αυτό είναι προεκλογικό. Αντιθέτως, αντέτεινε, «ωριμάζουν κάποια έργα, ολοκληρώνονται», ανέφερε φέρνοντας το παράδειγμα και των σημερινών εγκαινίων του οδικού άξονα Ροβιές - Ήλια στη βόρεια Εύβοια.

Ενώ με αφορμή την εικόνα της γέφυρας Παλαιόπυργου Λάρισας, είπε ότι «ο Daniel μάς έχει ήδη κοστίσει 3 δισ. Είχε μεγάλες απαιτήσεις σε υποδομές, περισσότερα από 1.000 σημεία χρειάσθηκαν να καταγραφούν από το Υπουργείο Υποδομών προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις».

Εξήγησε δε, ότι τα έργα χωρίσθηκαν σε δύο κατηγορίες: υπήρχαν, έτσι, σημεία άμεσου ενδιαφέροντος και «μέχρι τις 15 Ιουλίου παραδίδονται πάρα πολλά έργα και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες που υπέστησαν ζημιές», ενώ «τα δεύτερης προτεραιότητας έργα ξεκινούν τώρα».

Το β' μέρος της συνέντευξης είχε να κάνει με την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. «Με αυτό το ωραίο χαμόγελο που φοράει, τα λέει και ωραία και ευχάριστα, σαν να ήρθε χθες και σαν να προέκυψε από παρθενογένεση», ήταν το πρώτο σχόλιο του Θανάση Κοντογεώργη. Ενώ, παράλληλα, εστίασε στη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι ξέρει πια «τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε». Με τον υφυπουργό να συμπεραίνει, «άρα τα προηγούμενα χρόνια δεν ήξερε, στου… κασσίδη το κεφάλι έμαθε και στην πλάτη του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω με ποια εχέγγυα λέει ότι ξέρει τι να κάνει». Αντιθέτως, αυτόν τον 1,5 μήνα «που έχει εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ2, η ΕΛΑΣ», δεν υπήρξαν «εχέγγυα γνώσης και ασφάλειας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «υπάρχει ζήτημα ακρίβειας, όπως υπάρχει ζήτημα πώς θα διασφαλίσεις μια οικονομία ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, πώς θα επιστρέφεις το μέρισμα ανάπτυξης με δίκαιο και αναλογικό τρόπο σε όλους χωρίς να δίνουμε απατηλές υποσχέσεις».

Κάτι που δεν διασφαλίζει ο Α. Τσίπρας αφού μέσα σε 1,5 μήνα έταξε 8 δισ. για την αναβαλλόμενη φορολογία των τραπεζών, 6 δισ. για μοίρασμα του πλεονάσματος χωρίς, όμως, «να λέει πώς θα συνεχίσει να υπάρχει και ότι δεν μπορεί να το μοιράσει». Επίσης, άλλα 2 δισ. από τα 500 ευρώ που υποσχέθηκε σε κάθε έναν από τους 250.000 νοσηλευτές, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, τέλος άλλα 2 δισ. από την περικοπή 30% από τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Σύνολο 18 δισ., «όταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που όλοι θυμόμαστε γιατί δεν εφαρμόσθηκε, στοίχισε 13 δισ.».

Συμπέρασμα; Ο πρώην πρωθυπουργός «έρχεται πάλι με ένα λογαριασμό που δεν βγαίνει στο πλαίσιο του rebranding, όπως το λέει ο ίδιος. Για να μας πει τα ίδια και χωρίς να πει κάτι». Χωρίς να λέει «πώς θα συνεχίσει να υπάρχει σταθερότητα στην χώρα μας και πώς θα εξασφαλίσει ότι δεν θα κάνει το ίδιο με αυτούς τους οποίους έβλαψε το 2015 -19», δήλωσε ακόμη ξεκαθαρίζοντας εν κατακλείδι ότι «εμείς δεν συγκρινόμαστε με το παρελθόν αυτό».