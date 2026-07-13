Μαρινάκης για Τσίπρα: Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα τεσσεράμισι χρόνια του, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών, μόνο μια γραβάτα

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«Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει»

«Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κ. Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι τελευταία φορά, είναι όμως από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα τεσσεράμισι χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα τεσσεράμισι χρόνια του κ. Τσίπρα, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών, μόνο μια γραβάτα» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα F-35.

«Τη γραβάτα από τον κ. Ζάεφ και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως και από εκεί και πέρα είμασταν σαφείς για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και επικυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κ. Τσίπρα. Από το 2019 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F16 ενώ ήταν στο μηδέν, περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83, έχει ήδη εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα 20 F-35. Προσέξτε την απόλυτη διαφορά, 180 μοίρες διαφορετική εικόνα μέσα σε λίγα χρόνια. Rafale, Belharra και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχουμε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, εξόρυξη υδρογονανθράκων. Αυτά έγιναν πραγματικότητα σε 7 χρόνια. Και τίποτα από όλα αυτά δεν τα θυμάμαι καν ούτε στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια» προσέθεσε.

«Δεν αμφισβητείτε λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας. Επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία» υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για την ανακοίνωση των 400 στελεχών που αποτελούν το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότεροι από τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον; Ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κ. Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός πολιτικού γηπέδου για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα οποία όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής. Το άξιο απορίας είναι, δεδομένου ότι ακούω τους νέους του εκπροσώπους να πανηγυρίζουν για τα όσα κατάφερε ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός, που ο κόσμος δεν τα αναγνώρισε τελικά γιατί τον καταψήφισε ξανά και ξανά, δηλαδή αυτό το περιβόητο μαξιλάρι, με τον τρόπο που το παρουσιάζουν, ότι η δυνατότητα της χώρας είναι παραπάνω, όλα αυτά τα οποία λένε για την οικονομία, ενώ μας έβαλε πάνω από 30 φόρους. Η μόνιμη προσπάθεια να ξαναγράψουν ιστορίες όπως για τα εξωτερικά θέματα σε συνέχεια όσων είπα πριν, όλα αυτά θα πρέπει να θεωρούνται επιτυχίες. Αφού είναι τόσο πετυχημένη αυτή η θητεία του κ. Τσίπρα, τότε γιατί τους υπουργούς και τα στελέχη πρώτης γραμμής που πέτυχαν όλα αυτά δεν τα θέλει στο κόμμα του και τα κρύβει; Μου κάνει πολύ εντύπωση, προφανώς γιατί δεν μιλάμε για καμία επιτυχία, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία, την οποία ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να φορτώσει στους συνεργάτες του και ο ίδιος να φανεί υπεράνω οποιασδήποτε καταλογισμού και να παρουσιάσει ένα υποτιθέμενο νέο κόμμα στα μάτια των πολιτών».

Σε ερώτηση για το περιστατικό στον Ασπρόπυργο και τον θάνατο ενός πολυεγκαυματία και τα μέτρα πυρασφάλειας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι κάθε φορά που τραυματίζεται ένας συμπολίτης μας, ειδικά εν ώρα εργασία, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρέαστους, πριν και πάνω από όλα ως ανθρώπους, πόσο μάλλον αν κάποιος συνάνθρωπός μας χάσει τη ζωή του. «Η νομοθεσία αλλά και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια» προσέθεσε σημειώνοντας ότι αν υπάρχει οποιαδήποτε παρατυπία οι αρμόδιοι που επιβάλλουν τον νόμο πρέπει να είναι αμείλικτοι. «Αλλά πάντοτε μετά από έρευνα, έλεγχο και αξιολόγηση όλων των δεδομένων» είπε.

Σε ερώτηση για το εάν θα συγκυβερνούσε η ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά με τον όρο να μην είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Αυτά έχουν απαντηθεί. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τα κριτήρια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή μέση και τέλος και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία».

Και συμπλήρωσε: «Κατ' αρχάς είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει για αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε -αυτονοήτως θα πω εγώ- ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών. Και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος».