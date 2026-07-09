Βαρύ το κλίμα στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη: Με αμαξίδιο η κόρη της Αφροδίτη, δίνουν το παρών και οι Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης

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Η πολιτεύτρια της ΝΔ πήρε εξιτήριο, με δική της ευθύνη, από το νοσοκομείο Παπανικολάου και θα επιστρέψει μετά

Το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από την εμπρηστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η κόρη της, Αφροδίτη, λένε η οικογένεια της, συγγενείς και φίλοι.

Το παρών δίνουν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα που τραυματίστηκε από την επίθεση, πήγε στην κηδεία της μητέρας της στην Κοζάνη με ιδιωτικό ασθενοφόρο κρατώντας λευκά λουλούδια και κινούμενη με αμαξίδιο.

Η πολιτεύτρια της ΝΔ πήρε εξιτήριο, με δική της ευθύνη, από το νοσοκομείο Παπανικολάου και αναμένεται να επιστρέψει προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία της λόγω των εγκαυμάτων που φέρει από την εμπρηστική επίθεση.

Ο Κ. Μητσοτάκης πέρασε στο εσωτερικό του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου όπου βρίσκονται τα δύο αδέρφια της Αφροδίτης Νέστορα, Γρηγόρης και Ιωάννης και ο πατέρας τους, Παναγιώτης, θύμα και ο ίδιος της εμπρηστικής επίθεσης.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, και ο διευθυντής της ΝΔ, Γιάννης Σμυρλής.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία και την τρομοκρατία έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα.

«Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της. Σήμερα, ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».

Στην εξόδιο ακολουθία παρίστανται και ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης. Παρίστανται επίσης -μεταξύ άλλων- η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Στράτος Σιμόπουλος, οι βουλευτές Κοζάνης της ΝΔ Μιχάλης Παπαδόπουλος και Στάθης Κωνσταντινίδης. Τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκπροσωπεί η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα και το ΚΚΕ ο βουλευτής Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης.

Στεφάνια έστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, η ΟΝΝΕΔ, ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, φίλοι της οικογένειας, κ.ά.