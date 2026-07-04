Τσουκαλάς: Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας – Καθήκον του πρωθυπουργού να τον απομακρύνει

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«Για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα»

«Ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του και τονίζει ότι «είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «σε άλλες χώρες με σοβαρή κυβέρνηση για ένα τόσο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας, θα δινόταν αμέσως εντολή για έρευνα, που θα οδηγούσε σε πόρισμα», όμως «αντίθετα, το Πρωθυπουργικό Γραφείο εξέδωσε μια ‘άτυπη ενημέρωση', στην οποία μάλιστα η ‘επιτελική' κυβέρνηση αναφέρει μετά βεβαιότητας πως δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών». «Πώς το γνωρίζουν αφού δεν έγινε έρευνα και δεν συντάχθηκε πόρισμα;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς.

Επιπλέον ρωτά: «Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που επικαλέστηκε ‘υψηλό απόρρητο εθνικής ασφάλειας' για να συγκαλύψει το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, να κρύψει τη δυσωδία της αυλής του Μαξίμου και να εμποδίσει τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής, είναι θεμιτό ο στενός σύμβουλος του Πρωθυπουργού να αποκαλύπτει σε Ρώσους φαρσέρ σε ποια χώρα ταξιδεύει και με ποιους συνομιλεί ο διοικητής της ΕΥΠ ή πότε προγραμματίζει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός ενός κράτους ή πώς θα χειριστεί διπλωματικά η χώρα μας το ζήτημα του ουκρανικού drone και σε τι επίπεδο συνομιλιών είναι με την Ουκρανία;».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «στις σοβαρές κυβερνήσεις και στους διεθνείς οργανισμούς, εφαρμόζονται διαδικασίες αυστηρής επαλήθευσης ταυτότητας πριν από συνομιλίες υψηλού επιπέδου». «Αντίθετα», τονίζει, «εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα για το Μέγαρο Μαξίμου, όταν οι φαρσέρ σε νέα τους ανάρτηση ανέφεραν ότι επικοινώνησαν με το γραφείο του Γ. Γ. Εθνικής Ασφάλειας μέσω ενός απλού email, το οποίο απαντήθηκε αμέσως». «'Αραγε, ο κ. Ντόκος ενημέρωσε κατόπιν τον Πρωθυπουργό και εσωτερικά το Μέγαρο Μαξίμου, για τις συνομιλίες που είχε με δήθεν Ουκρανούς αξιωματούχους, που στην πραγματικότητα ήταν Ρώσοι φαρσέρ;», ρωτά.

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «ο κ. Ντόκος είναι ο αδύναμος κρίκος της Εθνικής Ασφάλειας» και ότι «είναι καθήκον του Πρωθυπουργού να τον απομακρύνει για να μην εδραιωθεί διεθνώς η εντύπωση πως τα συστήματα ασφαλείας της χώρας είναι ευάλωτα και για να μην ξαναγίνει ο ίδιος στόχος πιο σύνθετων επιχειρήσεων απόσπασης πληροφοριών».