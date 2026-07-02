«Δεν σας φοβόμαστε» – Κάλεσμα της ΝΔ απέναντι στην τρομοκρατία απόψε στις 19:00 έξω από το Ιπποκράτειο

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Η ανακοίνωση του κόμματος

«Η επόμενη μέρα της τραγικής απώλειας της Βάγιας Νέστορα, μετά τη χθεσινή δολοφονική επίθεση στα σπίτια των τριών στελεχών μας στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία με αισθήματα βαθιάς οδύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Η μεγάλη οικογένεια της Παράταξής μας πενθεί. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι κοντά στην οικογένεια Νέστορα. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους.

Σήμερα, στις 7 το απόγευμα, έξω από το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ, τιμούμε τη μνήμη της αδικοχαμένης μητέρας της Αφροδίτης και ενώνουμε τις φωνές μας απέναντι στην τρομοκρατία.

Θα είμαστε όλοι εκεί.

Δεν σας φοβόμαστε», καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ.