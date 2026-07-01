Συλλυπητήρια του ΚΚΕ για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα

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«Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες κι απολύτως καταδικαστέες»

Το ΚΚΕ, με ανακοίνωσή του, «εκφράζει τα συλλυπητήρια του για το θάνατο μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της ΝΔ, που έχασε τη ζωή της μετά από τη σημερινή αποτρόπαια εγκληματική επίθεση».

«Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες άθλιες, προβοκατόρικες κι απολύτως καταδικαστέες, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και που αξιοποιούνται για να δυναμώνει η καταστολή και ο αυταρχισμός, για να ανασύρονται θεωρίες περί «άκρων», που τελικά στοχοποιούν τους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.